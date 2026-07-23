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Cod galben de furtuni în România: vijelii, grindină și ploi de până la 50 de litri pe metru pătrat - HARTA
Ploaie
Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină. Prima avertizare este valabilă joi, 23 iulie, iar cea de-a doua va intra în vigoare vineri, 24 iulie.
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