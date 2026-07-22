Prognoză specială pentru Capitală. Cod portocaliu de furtuni în București. Temperaturile scad drastic

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 10:50

Bucureștenii se pregătesc pentru un episod de vreme extremă la mijlocul verii. Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru Capitală, valabilă în perioada 22 - 23 iulie, marcată de o răcire accentuată și instabilitate atmosferică severă. Punctul critic va fi atins în cursul zilei de miercuri, când orașul se va afla sub o avertizare meteorologică de tip Cod Portocaliu.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre prognozacapitalaracirevremeFurtunavijelieaversetemperaturi