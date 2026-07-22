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Prognoză specială pentru Capitală. Cod portocaliu de furtuni în București. Temperaturile scad drastic

Furtună

Furtună

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 10:50

Bucureștenii se pregătesc pentru un episod de vreme extremă la mijlocul verii. Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru Capitală, valabilă în perioada 22 - 23 iulie, marcată de o răcire accentuată și instabilitate atmosferică severă. Punctul critic va fi atins în cursul zilei de miercuri, când orașul se va afla sub o avertizare meteorologică de tip Cod Portocaliu.

Avertizare de vreme severă imediată

În intervalul 22 iulie, ora 10:00 – 22 iulie, ora 18:00, municipiul București intră sub incidența unui Cod Portocaliu. Meteorologii avertizează că, în aceste opt ore, vor avea loc fenomene de instabilitate atmosferică accentuată.

Capitala va fi lovită de averse torențiale care vor lăsa în urmă cantități importante de apă, intensificări puternice ale vântului cu rafale de 70-90 km/h și vijelii.

Răcire accentuată și cantități mari de apă

Pe parcursul zilei de miercuri și în noaptea de miercuri spre joi, vremea se va schimba radical față de zilele precedente. Temperaturile vor scădea brusc, astfel încât maxima termică se va opri în jurul valorii de doar 20 de grade Celsius, în timp ce minima nopții va coborî la 14...15 grade. Cerul va fi acoperit de nori, iar perioadele cu averse torențiale vor fi însoțite de descărcări electrice.

Cantitățile de apă acumulate în intervale scurte de timp vor fi semnificative, cuprinse între 20 și 40 l/mp, iar izolat se vor atinge chiar și 50 l/mp. Vântul va prezenta intensificări de scurtă durată în timpul furtunilor, cu rafale ce pot atinge viteze de 50 până la 70 km/h. Spre finalul acestui interval, în dimineața zilei de joi, vor exista și condiții de ceață.

Joi aduce o ușoară încălzire

Pentru ziua de joi, 23 iulie (între orele 09:00 și 21:00), instabilitatea atmosferică se mai domolește, deși vremea rămâne ușor instabilă și mai rece decât în mod obișnuit pentru a treia decadă a lunii lui Cuptor. Temperaturile maxime vor marca o creștere, ajungând la 24...25 de grade Celsius. Cerul va rămâne temporar noros, însă ploile vor fi slabe cantitativ, lăsând în urmă doar 5...10 l/mp, alături de posibile descărcări electrice izolate, iar vântul va sufla moderat.

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