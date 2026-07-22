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Vremea· 2 min citire
Prognoză specială pentru Capitală. Cod portocaliu de furtuni în București. Temperaturile scad drastic
Furtună
Bucureștenii se pregătesc pentru un episod de vreme extremă la mijlocul verii. Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru Capitală, valabilă în perioada 22 - 23 iulie, marcată de o răcire accentuată și instabilitate atmosferică severă. Punctul critic va fi atins în cursul zilei de miercuri, când orașul se va afla sub o avertizare meteorologică de tip Cod Portocaliu.
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