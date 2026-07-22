Cod roșu de furtuni în Tulcea. Ploile pot depăși 120 de litri pe metru pătrat, iar vijeliile vor fi violente - HARTA ANM

Administrația Națională de Meteorologie a emis Cod roșu de furtuni și ploi abundente pentru județul Tulcea. Avertizarea este valabilă de miercuri, 22 iulie, ora 18:00, până joi, 23 iulie, ora 06:00.
În acest interval sunt așteptate ploi foarte puternice, descărcări electrice și vijelii, iar vântul poate depăși 80-90 de kilometri pe oră. Cantitățile de apă vor ajunge la 90-110 litri pe metru pătrat și, izolat, pot depăși 120 de litri pe metru pătrat.
Cod roșu de ploi și vijelii în Tulcea
Meteorologii avertizează că vremea va deveni deosebit de periculoasă în județul Tulcea. Ploile vor fi abundente și pot provoca acumulări rapide de apă, iar vântul va sufla cu putere. După expirarea Codului roșu, județul Tulcea va rămâne sub Cod portocaliu până joi, la ora 12:00. În acest al doilea interval mai pot cădea 20-40 de litri de apă pe metru pătrat și, izolat, peste 50 de litri pe metru pătrat.
Miercuri, între orele 10:00 și 18:00, este în vigoare un Cod portocaliu pentru nord-estul Olteniei, nordul, centrul și estul Munteniei, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei.
În aceste zone vor fi ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii cu rafale de 70-90 de kilometri pe oră. Cantitățile de apă vor ajunge la 30-50 de litri pe metru pătrat, iar pe suprafețe mici pot fi înregistrate 70-90 de litri pe metru pătrat.
Furtunile continuă în timpul nopții
De miercuri, ora 18:00, până joi, ora 06:00, județele Galați, Brăila și Constanța, precum și estul județelor Ialomița și Călărași, se vor afla sub Cod portocaliu.
Și aici sunt așteptate averse puternice, descărcări electrice și vijelii. Vântul va atinge 70-90 de kilometri pe oră, iar cantitățile de apă pot ajunge local la 70-90 de litri pe metru pătrat.
Cod galben în mai multe regiuni
Până miercuri, la ora 18:00, este Cod galben în nordul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, centrul Moldovei, sudul Transilvaniei și în mai multe zone montane.
Vor fi ploi torențiale, vijelii și grindină, iar vântul va atinge 50-70 de kilometri pe oră. Cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și, izolat, pot depăși 40-50 de litri pe metru pătrat. Codul galben va continua în timpul nopții în estul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Carpații Orientali. ANM precizează că avertizările pot fi schimbate sau prelungite, în funcție de evoluția vremii.