Rețea de trafic de migranți, destructurată. România, pe ruta folosită de gruparea coordonată de cetățeni sirieni și egipteni

O amplă rețea de trafic de migranți, care facilita transportul ilegal al persoanelor din Grecia către Italia, tranzitând Bulgaria și România, a fost destructurată în urma unei operațiuni internaționale coordonate de Europol. În cadrul acțiunii au fost arestați șapte suspecți, iar anchetatorii susțin că gruparea folosea mașini închiriate, furate sau înmatriculate pe numele unor persoane interpuse pentru a evita depistarea.
Operațiune internațională desfășurată în patru state
Acțiunea comună a fost organizată pe 16 iulie 2026 și a implicat autorități din Bulgaria, Grecia, România și Țările de Jos, cu sprijinul Europol.
Perchezițiile și intervențiile au avut loc simultan în Salonic și Atena, în Grecia, Sofia, București și orașul Etten-Leur din Țările de Jos.
În urma operațiunii, oamenii legii au reținut șapte persoane suspectate că făceau parte din gruparea infracțională: cinci au fost arestate în Grecia, una în Bulgaria și una în Țările de Jos.
Migranții erau transportați din Grecia spre Italia prin România
Potrivit Europol, rețeaua era alcătuită în principal din cetățeni sirieni și egipteni, care organizau transportul ilegal al migranților din Grecia, prin Bulgaria și România, urmând ca aceștia să fie introduși ulterior în Italia.
Anchetatorii au stabilit că majoritatea migranților proveneau din Egipt, Irak și Siria.
Până în prezent, autoritățile au identificat 12 cazuri de trafic de migranți atribuite grupării, înregistrate între februarie și iulie 2026. În plus, alte patru incidente similare sunt investigate pentru a se stabili dacă au fost coordonate de aceeași organizație.
Cum acționa gruparea de crimă organizată
Investigațiile arată că membrii rețelei și-au modificat constant metodele pentru a evita controalele autorităților și pentru a reduce riscul de a fi descoperiți.
Printre tacticile folosite se numără:
transportarea migranților cu autoturisme de mici dimensiuni prin Grecia, Bulgaria și România, înainte de transferul acestora în camioane care îi duceau spre Italia;
închirierea de autoturisme folosind documente de identitate autentice sau falsificate, fără ca vehiculele să mai fie returnate;
cumpărarea și înmatricularea mașinilor pe numele unor persoane sau firme interpuse;
utilizarea unor autoturisme furate, provenite în special din Grecia.
Celule de operare în mai multe state din Balcani
Potrivit Europol, organizația criminală funcționa prin intermediul unor celule specializate în Grecia, Bulgaria și România, iar membrii acesteia călătoreau frecvent între statele din Balcani pentru a coordona traseele folosite în transportul ilegal al migranților.
Ancheta continuă, iar autoritățile încearcă să stabilească întreaga structură a rețelei și să identifice toate persoanele implicate în activitatea de trafic de migranți.