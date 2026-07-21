Rețea de trafic de migranți, destructurată. România, pe ruta folosită de gruparea coordonată de cetățeni sirieni și egipteni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 19:52

O amplă rețea de trafic de migranți, care facilita transportul ilegal al persoanelor din Grecia către Italia, tranzitând Bulgaria și România, a fost destructurată în urma unei operațiuni internaționale coordonate de Europol. În cadrul acțiunii au fost arestați șapte suspecți, iar anchetatorii susțin că gruparea folosea mașini închiriate, furate sau înmatriculate pe numele unor persoane interpuse pentru a evita depistarea.

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