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Lifestyle· 2 min citire
Sărbătoare 16 iulie: Sfântul Mucenic Atinoghen, pomenit în calendarele creștine
sarbatoare
Sfântul Mucenic Atinoghen a trăit în timpul împăratului Dioclețian (284–305), una dintre cele mai grele perioade de persecuție împotriva creștinilor. El a fost episcop al Pidahtoei și a viețuit alături de cei zece ucenici ai săi într-o mănăstire aflată în apropierea cetății Sevastia.
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