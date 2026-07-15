Ce înseamnă să-ți verși cositorul? Tradiții și obiceiuri din moși-strămoși păstrate în România

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 iul. 2026, 16:45

Obiceiul de a-ți vărsa cositorul este una dintre cele mai vechi practici populare din România, transmisă din generație în generație și asociată cu îndepărtarea fricilor, a deochiului și a energiilor negative. Deși astăzi este privit mai degrabă ca o tradiție populară, în multe sate românești ritualul continuă să fie practicat, în special în cazul copiilor sau al persoanelor despre care se crede că au trecut printr-o sperietură puternică.

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