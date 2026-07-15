Ce înseamnă să-ți verși cositorul? Tradiții și obiceiuri din moși-strămoși păstrate în România

Obiceiul de a-ți vărsa cositorul este una dintre cele mai vechi practici populare din România, transmisă din generație în generație și asociată cu îndepărtarea fricilor, a deochiului și a energiilor negative. Deși astăzi este privit mai degrabă ca o tradiție populară, în multe sate românești ritualul continuă să fie practicat, în special în cazul copiilor sau al persoanelor despre care se crede că au trecut printr-o sperietură puternică.
Ce înseamnă să-ți verși cositorul
În tradiția populară românească, „vărsatul cositorului” este un ritual prin care se credea că o persoană poate fi eliberată de urmările unei spaime, ale deochiului sau ale unui șoc emoțional.
Obiceiul are rădăcini vechi și era întâlnit în numeroase regiuni ale țării, mai ales în Moldova, Muntenia, Oltenia și Transilvania. Ritualul era practicat, de regulă, de femei în vârstă, considerate cunoscătoare ale tradițiilor și ale leacurilor populare.
Cum se desfășoară ritualul
În cadrul obiceiului, o bucată de cositor este topită într-un vas metalic, apoi este turnată rapid într-un recipient cu apă rece, ținut deasupra capului persoanei pentru care se face ritualul.
În contact cu apa, metalul se solidifică instantaneu și capătă forme neregulate. Aceste forme sunt apoi interpretate simbolic, existând credința că ele pot sugera cauza sperieturii sau a răului care a afectat persoana.
În unele zone, ritualul este însoțit de rugăciuni sau formule populare rostite în șoaptă.
Ce simbolizează formele rezultate
În credințele populare, fiecare formă creată de cositor avea o semnificație aparte. De exemplu:
forme asemănătoare unor animale puteau indica o sperietură provocată de acestea;
siluetele care aminteau de oameni erau asociate cu întâlniri sau conflicte;
formele haotice erau considerate semnul unei frici puternice sau al unei energii negative.
Interpretările diferă însă de la o regiune la alta și fac parte din patrimoniul folcloric românesc, fără o bază științifică.
Când se obișnuia să se verse cositorul
În trecut, oamenii apelau la acest ritual în mai multe situații:
după o sperietură puternică;
atunci când un copil plângea continuu fără un motiv aparent;
în cazul insomniilor sau al stărilor de neliniște;
când se credea că cineva a fost deocheat.
Pentru multe familii, vărsatul cositorului reprezenta o metodă tradițională de alinare și de recăpătare a liniștii sufletești.
Tradiție populară, nu tratament medical
Astăzi, obiceiul este păstrat în special ca parte a patrimoniului cultural și etnografic al României. Din punct de vedere medical, nu există dovezi științifice care să confirme efectele terapeutice ale ritualului.
Specialiștii recomandă ca simptome precum anxietatea, insomnia, stările de panică sau alte probleme de sănătate să fie evaluate de un medic, iar tradițiile populare să fie privite ca expresii ale culturii și credințelor strămoșești.
De ce continuă să fie practicat în unele comunități
Chiar dacă medicina modernă a înlocuit multe dintre vechile practici, vărsatul cositorului continuă să fie întâlnit în unele sate și comunități din România. Pentru mulți oameni, ritualul are o valoare simbolică și spirituală, reprezentând o legătură cu tradițiile moștenite de la bunici și străbunici.
Acest obicei rămâne una dintre cele mai cunoscute credințe populare românești, alături de descântecele de deochi, purtarea amuletelor și alte ritualuri transmise din generație în generație, care reflectă bogăția folclorului și a tradițiilor românești.