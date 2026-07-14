Ingredientul pe care să-l pui în cafeaua de dimineață dacă vrei să slăbești. Trucul folosit de tot mai multe persoane

Cafeaua este nelipsită din rutina de dimineață pentru milioane de oameni. Pe lângă efectul energizant și capacitatea de a îmbunătăți concentrarea, această băutură poate deveni și un aliat în procesul de slăbire dacă este combinată cu câteva ingrediente naturale.
Potrivit unor studii, anumite ingrediente adăugate în cafea pot contribui la stimularea metabolismului, la reducerea poftelor alimentare și la susținerea arderii caloriilor. Specialiștii atrag însă atenția că aceste efecte apar doar în contextul unei alimentații echilibrate și al unui stil de viață activ, nu ca o soluție miraculoasă pentru pierderea în greutate.
De ce este cafeaua considerată benefică pentru organism
Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi din lume, fiind savurată zilnic de peste 2,25 miliarde de persoane.
Numeroase cercetări au asociat consumul moderat de cafea cu o capacitate mai bună de concentrare și atenție. Cofeina stimulează sistemul nervos central și poate îmbunătăți performanțele cognitive și fizice.
Alte studii au arătat că un consum moderat de cafea este asociat cu un risc mai mic de apariție a unor afecțiuni cardiovasculare, precum accidentul vascular cerebral sau infarctul miocardic.
Băutura conține și polifenoli și flavonoide, compuși care contribuie la funcționarea sistemului imunitar și la protejarea organismului împotriva stresului oxidativ.
În același timp, cafeaua stimulează activitatea tubului digestiv și poate avea un ușor efect laxativ, fiind de ajutor persoanelor cu digestie lentă.
Amestecul care poate susține procesul de slăbire
O rețetă populară combină cafeaua cu ulei de cocos, scorțișoară și miere.
Pentru prepararea amestecului sunt necesare:
12 linguri de ulei sau unt de cocos;
o jumătate de cană de miere;
o linguriță de pudră de scorțișoară.
Scorțișoara se amestecă împreună cu mierea, după care se adaugă uleiul de cocos. Pasta obținută se păstrează într-un borcan din sticlă, închis ermetic, la frigider.
Dimineața, se adaugă una sau două lingurițe din acest amestec într-o ceașcă de cafea fierbinte, apoi se amestecă până la dizolvare și se consumă.
Ce spun studiile despre ingredientele din amestec
Uleiul de cocos conține trigliceride cu lanț mediu, un tip de grăsimi care sunt metabolizate diferit față de alte grăsimi alimentare. Unele studii au arătat că acestea pot crește ușor consumul de energie al organismului. Potrivit cercetărilor citate, consumul a una-două lingurițe pe zi poate determina o creștere de aproximativ 5% a numărului de calorii arse, echivalentul a aproximativ 120 de calorii pentru o persoană cu greutate medie.
Scorțișoara este asociată cu reglarea glicemiei și poate contribui la prelungirea senzației de sațietate, ceea ce poate ajuta la controlul poftelor alimentare și la limitarea consumului excesiv de alimente.
Mierea poate reprezenta o alternativă la zahărul rafinat, iar în combinație cu scorțișoara poate contribui la un control mai bun al nivelului de glucoză din sânge și al dorinței de a consuma dulciuri.
Cafeaua poate sprijini digestia
Pe lângă efectele sale asupra vigilenței, cafeaua stimulează secreția biliară și mișcările naturale ale tubului digestiv.
Din acest motiv, poate fi utilă persoanelor care se confruntă cu digestie lentă, fiere leneșă sau constipație.
Deși combinația dintre cafea, ulei de cocos, scorțișoară și miere poate susține metabolismul și controlul apetitului, specialiștii subliniază că pierderea în greutate depinde în primul rând de alimentația zilnică, activitatea fizică și menținerea unui deficit caloric.