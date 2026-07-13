Bianca Drăgușanu a decis să modifice și acea parte a corpului care nu a căzut pradă bisturiului până acum

Publicat 13 iul. 2026, 17:16 Actualizat 13 iul. 2026, 17:21

Bianca Drăgușanu a trecut din nou pragul clinicii de estetică. Vedeta, cunoscută pentru faptul că de-a lungul anilor a apelat la mai multe intervenții pentru schimbarea aspectului fizic, a dezvăluit că și-a făcut o nouă operație și le-a oferit urmăritorilor detalii despre recuperare.

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