Germania se înarmează. Nemții vor să sară de 100 de miliarde de euro pentru armată, anul viitor

Plan militar de o anvergură fără precedent la Berlin: Germania vrea să își majoreze cheltuielile de apărare cu o treime în 2027. Autoritățile germane forțează atingerea țintei NATO de 5% din PIB cu șase ani mai devreme, o mișcare strategică menită să transforme Bundeswehr-ul (armata germană) într-una dintre cele mai puternic finanțate forțe militare ale lumii.
Germania își va majora cheltuielile pentru apărare cu o treime anul viitor, proiectul de buget alocând o sumă record de 109,7 miliarde de euro armatei în 2027. Potrivit unui document oficial consultat de Euractiv, această suplimentare masivă va permite Berlinului să îndeplinească noul obiectiv ambițios al NATO — acela de a aloca în total 5% din PIB pentru securitate — cu șase ani mai devreme decât estimările inițiale.
În total, bugetul federal al Germaniei pentru anul 2027 va atinge pragul de 555,4 miliarde de euro. Pentru a susține aceste cifre, guvernul de la Berlin va apela la împrumuturi masive, în valoare de aproximativ 200 de miliarde de euro. Pe lângă fondurile din bugetul de bază, armata germană va mai beneficia în 2027 și de ultimele 30 de miliarde de euro rămase din fondul special de reînarmare înființat în urmă cu câțiva ani. „Nu te poți apăra împotriva lui Putin limitându-te pur și simplu la un buget echilibrat”, a justificat această strategie ministrul german al Finanțelor, Lars Klingbeil, într-o intervenție la postul public de televiziune ARD.
Presiunea lui Trump și noul prag de securitate înaintea Summitului NATO de la Ankara
Această accelerare spectaculoasă a investițiilor militare de la Berlin vine într-un moment de maximă presiune politică în interiorul Alianței. Fostul președinte american Donald Trump a criticat dur aliații europeni, declarând că este „ridicol” ca SUA să mențină sprijinul actual acordat NATO și reclamând că europenii „nu au fost acolo pentru noi” în momentele cheie.
Anunțul Germaniei este lansat strategic chiar înaintea Summitului istoric al NATO de la Ankara. În cadrul reuniunii, liderii aliați vor analiza progresele obținute după decizia de a ridica ștacheta cheltuielilor: un prag de 3,5% din PIB dedicat strict apărării, plus încă 1,5% din PIB direcționat către infrastructura de securitate, cu termen de implementare până în anul 2035. Proiectul de buget german va intra în dezbaterea Bundestagului, unde parlamentarii pot aduce modificări înainte de votul final programat spre sfârșitul acestui an.
Europa se înarmează în ritm alert: Creștere de 20% a cheltuielilor militare în UE
Decizia Germaniei nu este un caz izolat, ci reflectă o tendință de militarizare accelerată la nivelul întregului continent. Datele oficiale transmise de Agenția Europeană de Apărare (EDA) arată că bugetele de apărare din Uniunea Europeană au cunoscut un salt colectiv de 20% în 2025 comparativ cu anul precedent, însumând valoarea totală de 418 miliarde de euro.
În timp ce marile puteri europene pompează sume record în securitate din cauza amenințărilor de la Răsărit, la București atenția rămâne concentrată pe deblocarea crizei politice interne înainte de summitul aliat. Premierul desemnat Adrian Veștea urmează să își depună lista de miniștri și programul de guvernare, deși cabinetul său este respins deja de USR, iar PNL se pregătește de un Congres extraordinar de urgență pentru a stabili liniile strategice în domenii cheie precum Justiția și Apărarea.