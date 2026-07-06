Germania se înarmează. Nemții vor să sară de 100 de miliarde de euro pentru armată, anul viitor

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 iul. 2026, 19:04

Plan militar de o anvergură fără precedent la Berlin: Germania vrea să își majoreze cheltuielile de apărare cu o treime în 2027. Autoritățile germane forțează atingerea țintei NATO de 5% din PIB cu șase ani mai devreme, o mișcare strategică menită să transforme Bundeswehr-ul (armata germană) într-una dintre cele mai puternic finanțate forțe militare ale lumii.

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