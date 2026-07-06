Tudorel Toader, despre suspendarea președintelui Nicușor Dan: „CCR este singura autoritate care decide dacă o faptă este gravă”

Publicat 6 iul. 2026, 18:24 Actualizat 6 iul. 2026, 18:27 Sursă Realitatea PLUS

Inițiativa partidului AUR de a declanșa procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan a fost analizată, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, de fostul judecător al Curții Constituționale și fost ministru al Justiției, Tudorel Toader. Acesta a explicat, în termeni juridici, care sunt condițiile constituționale și pașii legali obligatorii într-un astfel de scenariu politic.

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