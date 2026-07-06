Advertising
Advertising
Actual· 2 min citire
Tudorel Toader, despre suspendarea președintelui Nicușor Dan: „CCR este singura autoritate care decide dacă o faptă este gravă”
Publicat6 iul. 2026, 18:24
Actualizat6 iul. 2026, 18:27
SursăRealitatea PLUS
Inițiativa partidului AUR de a declanșa procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan a fost analizată, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, de fostul judecător al Curții Constituționale și fost ministru al Justiției, Tudorel Toader. Acesta a explicat, în termeni juridici, care sunt condițiile constituționale și pașii legali obligatorii într-un astfel de scenariu politic.
Citește și
- 17:43Încă o lovitură pentru USR și Fritz. Viceprimarul Timișoarei, Paula Romocean, a pierdut procesul cu ANI. A rămas incompatibilă!
- 17:32Ultimatum de la PSD: Grindeanu cere PNL să șteargă rezoluțiile de rupere a coaliției pentru a relua negocierile
- 17:24Diplomație în tricou: Ministrul Radu Miruță confundă Summitul NATO cu o vacanță la All-Inclusive în Turcia
- 16:49UE face apel la „fair-play” după ce intervenția de tip „cartonaș roșu” a lui Trump zguduie Cupa Mondială
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News