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Tudorel Toader, despre suspendarea președintelui Nicușor Dan: „CCR este singura autoritate care decide dacă o faptă este gravă”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 iul. 2026, 18:24
Actualizat6 iul. 2026, 18:27
SursăRealitatea PLUS

Inițiativa partidului AUR de a declanșa procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan a fost analizată, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, de fostul judecător al Curții Constituționale și fost ministru al Justiției, Tudorel Toader. Acesta a explicat, în termeni juridici, care sunt condițiile constituționale și pașii legali obligatorii într-un astfel de scenariu politic.

Conform cadrului legal, „președintele poate fi suspendat pentru fapte grave de încălcare a Constituției”, a subliniat Tudorel Toader. Fostul magistrat a explicat că noțiunea de „fapte grave” este una strict delimitată jurisprudențial: „Curtea Constituțională spune că este singura autoritate care poate să aprecieze ce înseamnă faptă gravă săvârșită de președinte”.

În termeni constituționali, o încălcare de o asemenea magnitudine se produce „atunci când președintele face ceea ce Constituția interzice sau când nu face ceea ce Constituția îl obligă, iar prima consecință este că împiedică funcționarea activității autorităților statului”.

Tudorel Toader a amintit că una dintre principalele atribuții ale șefului statului este aceea că „are rolul de mediator între puterile statului”. Prin urmare, un refuz sau o incapacitate de a gestiona crizele politice curente poate fi interpretată ca o „faptă posibilă gravă de încălcare a Constituției prin neîndeplinirea obligației de mediere”, context în care „pot fi încălcate drepturi și libertăți fundamentale ale cetățenilor”.

În ceea ce privește mecanismul propriu-zis al demiterii, fostul ministru a evidențiat traseul parlamentar și capcanele sale, amintind de precedentele istorice din România: „Procedura presupune solicitarea unui aviz de la Curtea Constituțională, însă acest aviz este pur consultativ. Să nu uităm că în precedent, când Curtea a dat aviz negativ, Parlamentul a considerat că nu este un impediment și a mers mai departe cu suspendarea”.

În final, pentru ca suspendarea să devină realitate, este necesar „votul a două treimi din parlamentarii celor două Camere reunite și, ca ultim pas, validarea deciziei prin referendum popular”, a conchis Tudorel Toader.

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