ANPC a aplicat amenzi de peste 4,1 milioane de lei în doar o săptămână. Zeci de firme, sancționate pentru alimente expirate și produse cu mucegai

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au desfășurat o amplă serie de controale la nivel național, în urma cărora au aplicat amenzi de peste 4,1 milioane de lei. Inspectorii au descoperit numeroase nereguli grave, de la alimente expirate și produse vegetale mucegăite până la condiții improprii de depozitare și igienă. În cazul a 21 de operatori economici, activitatea a fost suspendată temporar.
Controale ANPC la peste 1.500 de operatori economici
În perioada 29 iunie - 3 iulie, echipele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au verificat peste 1.500 de firme din întreaga țară, pentru a controla modul în care sunt respectate normele privind comercializarea produselor alimentare și prestarea serviciilor.
În urma acțiunilor de control, inspectorii au aplicat 871 de amenzi contravenționale, valoarea totală a sancțiunilor depășind 4,1 milioane de lei.
Totodată, au fost verificate produse în valoare de aproximativ 5,3 milioane de lei.
Activitatea a 21 de firme, suspendată temporar
Din cauza deficiențelor constatate, ANPC a dispus suspendarea temporară a activității pentru 21 de operatori economici, până la remedierea tuturor neregulilor.
Măsura a fost luată pentru protejarea consumatorilor, în situațiile în care au fost identificate abateri ce puteau afecta siguranța alimentelor sau sănătatea clienților.
Alimente expirate și produse cu mucegai, printre cele mai grave probleme
Inspectorii au descoperit o serie de nereguli grave în timpul verificărilor.
Printre cele mai frecvente abateri s-au numărat comercializarea produselor alimentare cu termenul de valabilitate expirat, produse vegetale depreciate și acoperite de mucegai, precum și alimente fără etichete sau elemente de identificare care să permită verificarea originii și trasabilității.
De asemenea, în cazul produselor congelate au fost identificate acumulări excesive de gheață în ambalaje, care au dus la apariția arsurilor de congelare și la deprecierea calității produselor.
Condiții necorespunzătoare de igienă și depozitare
Comisarii ANPC au mai constatat folosirea unor echipamente și ustensile uzate, cu depuneri de rugină, impurități și gheață, dar și blocuri alimentare întreținute necorespunzător.
În numeroase unități au fost identificate pardoseli murdare, cu reziduuri alimentare și lichide, iar în unele cazuri produsele perisabile, precum carnea și preparatele din carne, erau păstrate la temperaturi care nu respectau recomandările producătorilor.
Inspectorii au descoperit și utilizarea uleiului alimentar degradat termic, o practică ce poate afecta calitatea produselor servite consumatorilor.
ANPC continuă verificările în toată țara
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor anunță că acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, scopul acestora fiind verificarea respectării legislației și eliminarea practicilor care pot pune în pericol sănătatea populației.
Reprezentanții instituției le recomandă consumatorilor să verifice cu atenție produsele cumpărate și să sesizeze autoritățile ori de câte ori observă nereguli privind calitatea alimentelor, condițiile de depozitare sau informațiile afișate de comercianți.