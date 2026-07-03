ANPC a aplicat amenzi de peste 4,1 milioane de lei în doar o săptămână. Zeci de firme, sancționate pentru alimente expirate și produse cu mucegai

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 3 iul. 2026, 16:23

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au desfășurat o amplă serie de controale la nivel național, în urma cărora au aplicat amenzi de peste 4,1 milioane de lei. Inspectorii au descoperit numeroase nereguli grave, de la alimente expirate și produse vegetale mucegăite până la condiții improprii de depozitare și igienă. În cazul a 21 de operatori economici, activitatea a fost suspendată temporar.

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