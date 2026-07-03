Ilie Bolojan și-a strâns lucrurile de la Guvern de 3 săptămâni! Care sunt singurele obiecte pe care le-a păstrat premierul demis

Publicat 3 iul. 2026, 11:52 Actualizat 3 iul. 2026, 11:59

Premierul demis Ilie Bolojan își pregătește plecarea de la Palatul Victoria. Potrivit unor surse citate de Realitatea Plus, liderul PNL și-a strâns deja de acum trei săptămâni lucrurile din biroul de la Palatul Vitoria.

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