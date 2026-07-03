Ilie Bolojan și-a strâns lucrurile de la Guvern de 3 săptămâni! Care sunt singurele obiecte pe care le-a păstrat premierul demis

Premierul demis Ilie Bolojan își pregătește plecarea de la Palatul Victoria. Potrivit unor surse citate de Realitatea Plus, liderul PNL și-a strâns deja de acum trei săptămâni lucrurile din biroul de la Palatul Vitoria.
La aproape două luni de când Cabinetul său a fost demis prin moțiune de cenzură, Ilie Bolojan a început deja pregătirile discrete pentru părăsirea Palatului Victoria. Surse politice afirmă că liderul liberal și-a golit în mare parte biroul guvernamental. Pe masa de lucru au mai rămas doar dosarele cu activitatea curentă, un suport pentru pixuri și o fructieră — peisajul minimalist al unui interimat care se apropie de final.
Cabinetul Bolojan a căzut pe 5 mai 2026, adunând nu mai puțin de 281 de voturi împotrivă. De atunci, Executivul funcționează cu puteri limitate, într-o perioadă de tatonări și negocieri intense în spatele ușilor închise.
Veto pe numele lui Bolojan și scenariile de pe masă
Deși în tabăra PNL s-a vehiculat ideea unei reveniri, aliații politici privesc pragmatic situația. Kelemen Hunor, liderul UDMR, a tranșat tranșant scenariul unei noi desemnări: Bolojan nu mai are nicio șansă să fie premier, fiind complet respins de social-democrați.
În acest moment, pe masa președintelui se află două strategii complet diferite. Pe de o parte, PSD propune un guvern monocolor condus de Sorin Grindeanu. Pe de altă parte, se încearcă conturarea unei formule minoritare de dreapta (PNL-USR-UDMR) care să meargă în Parlament cu Siegfried Mureșan.
Noua regulă a președintelui: Fără nominalizări la ghici
După ce primele două încercări de a instala un Executiv au eșuat consecutiv în Parlament — variantele Eugen Tomac și Adrian Veștea fiind respinse —, șeful statului a decis să schimbe foaia. Președintele Nicușor Dan a anunțat public că nu va mai trimite niciun nume la votul deputaților și senatorilor fără a avea o garanție matematică a succesului.
„Eu nu cer prea multe. Cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota”, a explicat președintele, subliniind că nu este interesat de protocolul politic din spatele alianței, ci strict de existența unei majorități sigure care să scoată țara din blocaj.
Orizontul lunii august pentru un nou Executiv
Chiar dacă negocierile par blocate în orgolii, semnalele din culise indică o ușoară „flexibilizare” din partea liderului PNL, Ilie Bolojan, semn că presiunea timpului începe să își spună cuvântul.
Președintele Nicușor Dan va continua să aibă întâlniri periodice cu liderii partidelor pro-occidentale pentru a forța un numitor comun. Conform surselor social-democrate, calendarul cel mai probabil pentru depășirea acestei crize politice este mijlocul lunii august, când Parlamentul ar putea fi convocat într-o sesiune extraordinară pentru votul de învestitură al noului Guvern.