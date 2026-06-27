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Extern· 1 min citire
Ucraina continuă să lovească în Rusia. Atac supra unei stații care alimentează cu combustibil Moscova
Foto: Profimedia
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a raportat sâmbătă despre un nou atac asupra unei stații de pompare a petrolului în localitatea rusă Vtorovo, infrastructură 'care alimentează cu combustibil Moscova', relatează agențiile de presă internaționale.
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