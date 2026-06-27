Ucraina continuă să lovească în Rusia. Atac supra unei stații care alimentează cu combustibil Moscova

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 15:14

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a raportat sâmbătă despre un nou atac asupra unei stații de pompare a petrolului în localitatea rusă Vtorovo, infrastructură 'care alimentează cu combustibil Moscova', relatează agențiile de presă internaționale.

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