Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
NATO, despre drona prăbușită în România: Indiciile duc către Rusia
foto arhivă
Publicat16 aug. 2026, 12:31
Actualizat16 aug. 2026, 12:33
NATO reacționează oficial după incidentul aerian recent din România: aparatul de zbor doborât de forțele de apărare în spațiul aerian național este, cel mai probabil, o dronă rusească. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Comandamentului Aliat pentru Operații, colonelul american Martin O'Donnell.
Citește și
- 12:11Atac masiv cu drone ucrainene în regiunea Moscovei: Un mort și mai mulți răniți VIDEO
- 09:46Tragedie pe autostrada M3 din Ungaria: 12 morți și zeci de răniți după răsturnarea unui autocar polonez
- 08:57Semnal de alarmă. Un aditiv alimentar comun, legat de creșterea cazurilor de sinucidere la tineri
- 22:48Criza migranților ia amploare: Peste 100 de persoane, reținute în Maroc
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News