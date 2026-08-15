Atacuri ucrainene la sute de kilometri în interiorul Rusiei. Au fost lovite o bază aeriană și un centru Roscosmos

Forțele ucrainene au lovit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, mai multe obiective strategice din Rusia, aflate la sute de kilometri de granița cu Ucraina. Printre ținte s-ar fi numărat centrul spațial și de rachete „Progress” al agenției Roscosmos, din regiunea Samara, și baza aeriană Savasleika, din regiunea Nijni Novgorod, a confirmat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Kyiv Post.
Centrul „Progress” din Samara, lovit la aproximativ 900 de kilometri de Ucraina
Explozii au fost raportate în cursul nopții în orașul Samara, situat la aproximativ 900 de kilometri de Ucraina. Zelenski a confirmat că forțele ucrainene au efectuat lovituri cu rază lungă de acțiune asupra unor instalații strategice din Rusia, potrivit publicației ucrainene.
Într-un mesaj publicat pe Telegram, președintele ucrainean a declarat că una dintre întreprinderile-cheie ale Roscosmos, centrul „Progress”, a fost lovită. Potrivit acestuia, în cadrul complexului erau produse, printre altele, componente electronice.
Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a susținut că lovitura asupra centrului „Progress” a fost directă și a fost urmată de un incendiu în incinta complexului.
„O reușită remarcabilă. Distanța față de granița noastră este de aproximativ 900 de kilometri”, a declarat Zelenski.
Ce rachete ar fi fost folosite
Potrivit președintelui ucrainean, atacul asupra centrului „Progress” a fost efectuat cu rachete Flamingo, dezvoltate de compania ucraineană de tehnologie militară Fire Point.
Compania a confirmat, la rândul său, utilizarea rachetelor FP-5 Flamingo în atacul asupra centrului „Progress”, una dintre întreprinderile importante ale industriei aerospațiale și de rachete din Rusia.
Baza aeriană Savasleika, printre ținte
Un alt obiectiv vizat a fost baza aeriană Savasleika, din regiunea Nijni Novgorod, situată la aproximativ 700 de kilometri de granița Ucrainei. Explozii au fost raportate în cursul nopții la baza unde sunt staționate avioane de vânătoare MiG-31, capabile să transporte rachete balistice Kinjal.
Zelenski a confirmat că atacurile ucrainene cu rază lungă de acțiune au vizat și această bază, despre care a spus că găzduiește aeronave rusești folosite pentru atacuri asupra orașelor și localităților din Ucraina.
Atac și asupra unei instalații petroliere din Ust-Luga
Președintele ucrainean a mai confirmat un atac asupra unei instalații petroliere din portul Ust-Luga, în regiunea Leningrad, aflat la peste 800 de kilometri de frontiera ucraineană.
Potrivit lui Zelenski, în urma atacului au fost înregistrate pagube la instalația vizată. Președintele ucrainean a mulțumit unităților implicate în operațiuni și a susținut că loviturile urmăresc diminuarea capacității Rusiei de a susține războiul.
Centrul „Progress”, parte importantă a industriei spațiale ruse
Centrul „Progress” este una dintre întreprinderile importante ale industriei de rachete și spațiale din Rusia. Compania produce rachete de lansare din familia „Soiuz”, utilizate pentru plasarea pe orbită a unor nave spațiale rusești cu destinații militare, de recunoaștere și comunicații.