Atacuri ucrainene la sute de kilometri în interiorul Rusiei. Au fost lovite o bază aeriană și un centru Roscosmos

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 aug. 2026, 17:19

Forțele ucrainene au lovit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, mai multe obiective strategice din Rusia, aflate la sute de kilometri de granița cu Ucraina. Printre ținte s-ar fi numărat centrul spațial și de rachete „Progress” al agenției Roscosmos, din regiunea Samara, și baza aeriană Savasleika, din regiunea Nijni Novgorod, a confirmat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Kyiv Post.

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