Avere zidită în perete: Un student belgian a dat peste lingouri de aur de 9 milioane de euro

Descoperire de 9 milioane de euro în Belgia, acolo unde un student a găsit o comoară ascunsă într-un perete. Tezaurul este format din zeci de monede, pepite și lingouri din aur pur.
Un tânăr din Belgia a avut parte de surpriza vieții în timp ce lucra pe un șantier de renovare din localitatea Saint-Gilles-lez-Termonde. Kobe, un student de doar 18 ani, a descoperit un tezaur din aur masiv evaluat la aproximativ 9 milioane de euro, ascuns strategic în zidăria unei clădiri istorice, informează publicația Le Figaro.
De la un simplu șanț pentru țevi, la o avere ascunsă în fundație
Descoperirea a avut loc în timp ce tânărul și un coleg de muncă efectau lucrări la instalația sanitară. Pentru a monta noile conducte, aceștia au fost nevoiți să sape la adâncime și să demoleze o parte din vechea fundație.
În timpul săpăturilor, studentul a observat un obiect strălucitor, crezând inițial că este vorba despre o banală monedă de un euro.
Pe măsură ce îndepărtau molozul, cei doi au realizat că au dat peste un bloc din aur pur. Săpăturile ulterioare au scos la iveală zeci de monede, pepite și lingouri numerotate.
Clădirea, cunoscută drept „casa berarului”, a aparținut unei fabrici de bere din apropierea Bruxelles-ului, care a funcționat între anii 1899 și 1970. În prezent, imobilul este modernizat de o organizație de asistență socială pentru a fi transformat în spații de birouri și locuințe.
Secretul din pivniță: Aur înfășurat în pungi din plastic
Administratorul șantierului a confirmat că aurul nu se afla într-un seif, ci fusese zidit direct în peretele vechii pivnițe, înfășurat într-o punga din plastic. Modul în care a fost depozitat indică clar că fostul proprietar a încercat să își ascundă averea de ochii lumii, probabil înainte ca subsolul să fie umplut cu pământ și abandonat.
Ce se întâmplă cu comoara: Legislația din Belgia
Întregul tezaur a fost ridicat și mutat într-o locație securizată din Bruxelles, sub strictă supraveghere. Anchetatorii au demarat o anchetă pentru a stabili proveniența lingourilor și dacă acestea au legătură cu fapte infracționale sau furturi din trecut.
Conform legii belgiene, comoara nu poate fi atribuită imediat celor care au găsit-o. Autoritățile sunt obligate să aștepte un termen legal de cinci ani, perioadă în care eventualii moștenitori sau proprietari de drept pot depune revendicări oficiale.