Avere zidită în perete: Un student belgian a dat peste lingouri de aur de 9 milioane de euro

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 aug. 2026, 12:47

Descoperire de 9 milioane de euro în Belgia, acolo unde un student a găsit o comoară ascunsă într-un perete. Tezaurul este format din zeci de monede, pepite și lingouri din aur pur.

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