Tragedie în Indonezia. Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața sub dărâmături în urma unui cutremur puternic VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 aug. 2026, 09:13

Un cutremur puternic de magnitudinea 7,7 a lovit sâmbătă dimineață Indonezia, soldându-se cu cel puțin cinci morți. Potrivit seismologilor americani, unda de șoc s-a produs la o adâncime de numai 10 kilometri.

Distribuie articolul