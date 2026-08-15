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Tragedie în Indonezia. Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața sub dărâmături în urma unui cutremur puternic VIDEO

Foto/Profimedia

Foto/Profimedia

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 aug. 2026, 09:13

Un cutremur puternic de magnitudinea 7,7 a lovit sâmbătă dimineață Indonezia, soldându-se cu cel puțin cinci morți. Potrivit seismologilor americani, unda de șoc s-a produs la o adâncime de numai 10 kilometri.

Oficialii din provincia East Nusa Tenggara au raportat decese în regiunile Sikka și Manggarai, însă eforturile de salvare abia au început. Echipele de intervenție cercetează ruinele, iar bilanțul tragic este într-o dinamică continuă.

Alertă de tsunami și replici în lanț

Imediat după mișcarea telurică principală, autoritățile au declanșat avertizarea de tsunami, ceea ce a provocat momente de panică generalizată. Mii de locuitori și-au abandonat locuințele și s-au adăpostit în zonele mai înalte ale insulei Flores. Tensiunea a fost amplificată de o serie de replici seismice puternice, care au urmat la scurt timp în apele din apropierea coastei.

Potrivit seismologilor, peste jumătate de milion de oameni au resimțit o zguduitură extrem de violentă, în timp ce efectele cutremurului au fost percepute de alte câteva milioane de persoane din regiunile învecinate.

Captivă în „Cercul de Foc”

Amplasarea geografică a Indoneziei o expune constant la astfel de cataclisme. Arhipelagul de peste 17.000 de insule suprapune granițele unor plăci tectonice majore, fiind situat chiar pe faimosul „Cerc de Foc al Pacificului” — regiunea cu cea mai intensă activitate vulcanică și seismică de pe planetă.

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