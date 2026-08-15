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Extern· 1 min citire
Tragedie în Indonezia. Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața sub dărâmături în urma unui cutremur puternic VIDEO
Foto/Profimedia
Un cutremur puternic de magnitudinea 7,7 a lovit sâmbătă dimineață Indonezia, soldându-se cu cel puțin cinci morți. Potrivit seismologilor americani, unda de șoc s-a produs la o adâncime de numai 10 kilometri.
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