SUA cumpără mănuși cu impulsuri electrice pentru agenții anti-imigrație. Temeri că vor fi folosite abuziv

Proiectul de a echipa polițiștii americani din cadrul ICE (Agenția federală americană pentru Imigrare și Control Vamal) cu mănuși cu impulsuri electrice a provocat în ultimele zile un val de îngrijorări pentru potențialele abuzuri ca un astfel de instrument să ajungă pe mâinile unei forțe de poliție criticate deja pentru excesul său de zel și lipsa sa de experiență, relatează France Presse.
ICE, în centrul criticilor
'Ca și cum agresarea oamenilor și deschiderea focului asupra lor în stradă nu era suficient', s-a indignat deputatul democrat Maxwell Frost: 'Ei cheltuiesc de acum 20 milioane de dolari din buzunarele contribuabililor pentru a-și echipa cu mănuși cu impulsuri electrice dureroase acoliții, mascații, fără credință și fără lege'.
ICE, această forță a poliției federale însărcinate de guvernul lui Donald Trump să aplice politica acestuia de expulzare masivă a migranților fără acte în regulă, a devenit un simbol al derivelor acestei politici, văzută ca fiind deseori brutală.
Moartea a doi manifestanți americani în ianuarie la Minneapolis sub gloanțele ICE a provocat un val de indignare națională, alimentată de imagini ale raidurilor care vizau populații hispanice și agenți vizibil slab instruiți.
Contract de până la 20 de milioane de dolari
Informația, difuzată inițial de agenția AP, despre un contract între ministerul care patronează ICE și întreprinderea care fabrică aceste mănuși cu impulsuri electrice a suscitat îngrijorări cu privire la potențiale abuzuri.
Contractul cu Ministerul Securității Interne prevede cheltuirea între 10 și 20 milioane de dolari pe lângă Compliant Technologies, fabricantul acestor mănuși.
Contul Instagram al acestei întreprinderi din Kentucky face promovarea funcționării lor în cursul unei altercații fizice, un agent aplicându-și mănușa pe brațul unei persoane, care cade imediat la pământ ca amețită.
Numeroase forțe ale poliției și agenți din penitenciare utilizează deja acest instrument în țară.
Șocul electric transmis este mai puțin puternic decât cel al unui Taser (pistol cu impulsie electrică).
Ce spune Ministerul Securității Interne
ICE 'evaluează în permanență necesitățile agenților săi pe teren cu scopul de a se asigura că aceștia dispun de instrumente și de echipamentul necesar pentru a proceda în deplină securitate la arestarea și expulzarea străinilor delincvenți în situație ilegală', a declarat ministerul.
Dacă munca agenților de imigrație este 'foarte dificilă', 'desfășurarea acestei tehnologii neletale în momentul în care nu sunteți cu adevărat să formați agenții pentru a utiliza această tehnologie este într-adevăr îngrijorător', a declarat John Sandweg, fost director interimar al ICE sub Barack Obama.
'Nu trebuie mult pentru a ne imagina ca acest instrument să fie utilizat împotriva unei mame care rezistă puțin pentru că este despărțită de copilul său', și-a exprimat îngrijorarea el pe canalul MS NOW, avertizând împotriva unor posibile derive, 'foarte facile' împotriva 'unei populații care nu reprezintă niciun pericol'.
Critici din partea democraților și a organizațiilor pentru drepturi civile
Acest instrument 'nu va proteja pe nimeni și doar va furniza ICE un nou instrument periculos pentru a-i ataca atât pe cetățenii americani, cât și pe imigranți', a denunțat la rândul său deputata democrată Pramila Jaypal.
ACLU, marea asociație americană de apărare a libertăților publice, marcată de stângă, a declarat în iulie că a depus peste 50 de plângeri referitoare la potențiale abuzuri din partea agenților de poliție de imigrare din întreaga țară.
ICE își extinde operațiunile
Aceste criticii nu frânează operațiunile acestei forțe de poliție, care și-a văzut bugetul crescând rapid, dimpotrivă.
În iulie, ICE a arestat peste 51.000 de persoane în țară pentru încălcarea legii cu privire la imigrație, potrivit cifrelor furnizate de minister, citate de presa americană, acesta fiind cel mai mare număr de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în ianuarie 2025.