SUA cumpără mănuși cu impulsuri electrice pentru agenții anti-imigrație. Temeri că vor fi folosite abuziv

Publicat 14 aug. 2026, 23:19 Sursă Agerpres

Proiectul de a echipa polițiștii americani din cadrul ICE (Agenția federală americană pentru Imigrare și Control Vamal) cu mănuși cu impulsuri electrice a provocat în ultimele zile un val de îngrijorări pentru potențialele abuzuri ca un astfel de instrument să ajungă pe mâinile unei forțe de poliție criticate deja pentru excesul său de zel și lipsa sa de experiență, relatează France Presse.

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