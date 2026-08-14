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Casa Albă a prezentat bilanțul. Câți mexicani au fost expulzați de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump până în prezent

Casa Albă. Foto: Profimedia

Casa Albă. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 aug. 2026, 20:28
SursăAgerpres

Guvernul mexican a anunțat vineri că 271.193 de migranți mexicani au fost repatriați din Statele Unite în perioada scursă de la 20 ianuarie 2025, când președintele Donald Trump a revenit Casa Albă și a promovat o serie de măsuri de combatere a migrației ilegale, relatează agenția EFE.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, este favorabilă repatrierii acestor migranți și guvernul său a implementat astfel o strategie națională de repatriere, pe care a denumit-o 'Mexicul te îmbrățișează'.

Toți migranții sunt tratați cu demnitate 'în orice moment', iar ei 'știu că revin astăzi într-un Mexic mai bun decât cel pe care l-au părăsit, întrucât avem o președintă care a fost întotdeauna preocupată de bunăstarea tuturor mexicanilor', a declarat la o conferință de presă comisarul Institutului Național pentru Migrație din Mexic (INM), Sergio Salomón Céspedes, care a prezentat datele privind repatrierile.

De la începutul mandatului președintei Claudia Sheinbaum, în octombrie 2024, fluxul migrator către SUA s-a menținut pe o tendință descendentă semnificativă, în urma unor măsuri sporite de ambele părți ale frontierei.

Imediat ce a revenit la Casa Albă în ianuarie anul trecut, președintele republican Donald Trump a oprit fluxurile migratorii la granița cu Mexicul și a impus măsuri de restrângere a dreptului de azil.

De asemenea, el a ordonat desfășurarea Gărzii Naționale în mai multe orașe guvernate de opoziția democrată, inclusiv Los Angeles și Washington, pentru a combate criminalitatea și a sprijini activitatea poliției imigrației (ICE), instituție care pune în aplicare măsurile sale de combatere a migrației ilegale, un fenomen scăpat de sub control în timpul fostului președinte democrat Joe Biden.

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