Casa Albă a prezentat bilanțul. Câți mexicani au fost expulzați de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump până în prezent

Publicat 14 aug. 2026, 20:28 Sursă Agerpres

Guvernul mexican a anunțat vineri că 271.193 de migranți mexicani au fost repatriați din Statele Unite în perioada scursă de la 20 ianuarie 2025, când președintele Donald Trump a revenit Casa Albă și a promovat o serie de măsuri de combatere a migrației ilegale, relatează agenția EFE.

Distribuie articolul