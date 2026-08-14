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Extern· 2 min citire
Casa Albă a prezentat bilanțul. Câți mexicani au fost expulzați de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump până în prezent
Casa Albă. Foto: Profimedia
Publicat14 aug. 2026, 20:28
SursăAgerpres
Guvernul mexican a anunțat vineri că 271.193 de migranți mexicani au fost repatriați din Statele Unite în perioada scursă de la 20 ianuarie 2025, când președintele Donald Trump a revenit Casa Albă și a promovat o serie de măsuri de combatere a migrației ilegale, relatează agenția EFE.
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