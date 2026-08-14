Bulgarii construiesc un „Eurotown” SF pentru Eurovision 2027. Hotelurile din Burgas au întocmit deja listele de așteptare

Burgas a început pregătirile pentru Eurovision 2027, iar orașul bulgăresc de la Marea Neagră pregătește o infrastructură specială pentru echipele internaționale, invitații și miile de oameni care sunt așteptați să ajungă aici în luna mai. Pe lângă lucrările care vor fi realizate la Arena Burgas, autoritățile vor amenaja în apropierea sălii o structură temporară destinată echipelor implicate în organizarea și reflectarea concursului.
Planurile municipalității nu se limitează însă la arena în care se va desfășura competiția. Evenimentele asociate Eurovision 2027 vor fi răspândite în mai multe zone ale orașului, inclusiv pe litoral și în spațiile publice din Burgas, astfel încât vizitatorii să descopere nu doar concursul, ci și orașul și regiunea în care acesta este organizat, scrie Novinite.
Un Eurotown va apărea lângă Arena Burgas
Viceprimarul pentru construcții Chanka Koralska a declarat pentru Bulgarian National Radio că în apropierea Arenei Burgas va fi construită o structură temporară separată. Aceasta va avea rolul de a găzdui echipele internaționale care vor fi implicate în organizarea și acoperirea mediatică a concursului.
În paralel, municipalitatea pregătește un program mai amplu de evenimente care nu se va concentra exclusiv în jurul arenei. Autoritățile intenționează să folosească și litoralul orașului, precum și alte spații publice pentru activitățile dedicate Eurovision.
Astfel, competiția va fi prezentă în mai multe zone din Burgas, iar orașul de la Marea Neagră va încerca să folosească decorul său maritim ca parte a imaginii prezentate publicului internațional.
Arena Burgas va fi modificată pentru concurs
Arena Burgas va trece prin mai multe schimbări înaintea competiției, printre acestea numărându-se și îmbunătățiri acustice menite să asigure respectarea cerințelor stabilite de organizatorii Eurovision.
Sala are o capacitate maximă de până la 15.000 de persoane, în timp ce criteriile concursului prevăd aproximativ 12.000 de spectatori.
Potrivit Chankăi Koralska, flexibilitatea arenei reprezintă unul dintre avantajele sale. Spațiul permite configurarea scenei în mai multe moduri și poate găzdui un număr mare de spectatori în picioare.
„Există posibilități foarte mari pentru amenajarea scenei în diferite variante și permite organizarea unui număr mai mare de spectatori în picioare atunci când se desfășoară astfel de concerte”, a declarat ea.
Sala poate fi configurată în funcție de eveniment
În prezent, Arena Burgas dispune de 4.200 de locuri fixe. Tribunele telescopice pot fi însă ajustate în funcție de tipul evenimentului organizat.
Atunci când acestea sunt extinse, numărul locurilor poate ajunge la 6.400. În plus, există posibilitatea adăugării unor locuri telescopice suplimentare.
Arena poate primi, în același timp, aproximativ 10.000 de spectatori în picioare.
Capacitatea și flexibilitatea spațiului sunt luate în calcul în pregătirile pentru Eurovision, un eveniment care presupune atât prezența unui public numeros, cât și instalarea unei cantități considerabile de echipamente tehnice.
Trei niveluri de protecție în cazul unei pene de curent
Securitatea energetică reprezintă o altă cerință importantă pentru organizarea Eurovision. Chanka Koralska a explicat că Arena Burgas dispune de trei niveluri de protecție de rezervă, ceea ce face foarte puțin probabilă pierderea completă a alimentării cu energie în timpul evenimentului.
„Are două surse independente de alimentare cu energie de la două stații de transformare independente. În acest caz, dacă o stație cu o sursă de alimentare se defectează, cea de-a doua stație cu cea de-a doua sursă de alimentare pornește imediat și, în plus, există și un generator diesel care, în cazul unei defecțiuni complete, poate de asemenea să funcționeze și să asigure alimentarea cu energie a sălii”, a explicat ea.
Acoperișul poate susține 300 de tone de echipamente
Structura acoperișului Arenei Burgas oferă, la rândul său, o capacitate de încărcare considerabil mai mare decât cea solicitată de organizatorii Eurovision.
Potrivit Chankăi Koralska, plafonul sălii poate susține până la 300 de tone de echipamente și instalații de iluminat, în timp ce cerințele organizatorilor prevăd o capacitate de încărcare de 150 de tone.
„Structura acoperișului Arenei Burgas poate suporta 300 de tone de încărcătură”, a spus ea.
Parcarea face și ea parte din planurile municipalității. Arena Burgas dispune de aproximativ 1.200 de locuri de parcare, însă autoritățile intenționează să distribuie activitățile asociate Eurovision în mai multe zone ale orașului, în loc să concentreze totul în jurul arenei.
Burgas vrea să transforme întregul oraș în decor pentru Eurovision
Municipalitatea intenționează să includă în program spații care pun în valoare specificul orașului și apropierea de mare.
„În calitate de candidat pentru Eurovision, am inclus întregul oraș, inclusiv spațiile care vor arăta marea și plaja, pentru că asta este ceea ce ne diferențiază”, a declarat Koralska.
Abordarea presupune ca Eurovision 2027 să depășească limitele principalei săli de spectacol. Litoralul și celelalte spații publice din Burgas vor avea un rol important în modul în care orașul se va prezenta în fața vizitatorilor internaționali.
Eurotown-ul temporar de lângă arenă va asigura spațiu suplimentar pentru echipele internaționale care vor acoperi concursul, în timp ce lucrările la acustică, posibilitățile de configurare a scenei și infrastructura tehnică sunt menite să aducă Arena Burgas la nivelul cerut pentru unul dintre cele mai mari evenimente televizate din Europa.
Hotelurile din Burgas au început deja listele de așteptare
Pregătirile pentru Eurovision 2027 se resimt deja și în industria turistică din Burgas. Orașul se așteaptă ca în luna mai să sosească mii de fani, turiști, delegații și reprezentanți ai presei.
Evenimentul a început deja să genereze interes în rândul companiilor locale, însă apar și întrebări legate de capacitatea de cazare, transport, parcări și posibilitatea orașului de a gestiona afluxul de vizitatori.
Diana Savateva, viceprimarul pentru cultură al orașului Burgas, a declarat că autoritățile cunosc amploarea responsabilității care le revine.
„Suntem foarte recunoscători că avem oportunitatea de a reprezenta Bulgaria și, în același timp, suntem conștienți de responsabilitate, deoarece avem în față o organizare foarte serioasă”, a spus ea în emisiunea „Hello, Bulgaria”.
Peste 100 de organizații locale vor să participe
Potrivit Dianei Savateva, pregătirile vor începe cu întâlniri între toți partenerii implicați, întrucât Eurovision nu va însemna doar evenimente desfășurate în Arena Burgas.
Municipalitatea vrea ca evenimentul să promoveze nu doar orașul, ci și regiunea din jurul acestuia și Bulgaria în ansamblu în fața unui public internațional.
Activitățile urmează să fie organizate în mai multe zone ale Burgasului. Printre acestea se numără împrejurimile Arenei Burgas, sala Mladost, care a fost renovată, faleza și Sea Station, precum și Piața Troikata și Piața Sfinții Chiril și Metodiu.
„Nu va exista niciun colț al orașului, inclusiv locații în aer liber și în interior, care să nu simtă spiritul Eurovision”, a declarat Savateva.
Municipalitatea intenționează, de asemenea, să implice organizațiile creative locale în activitățile asociate concursului. Potrivit viceprimarului, peste 100 de organizații au trimis deja scrisori prin care și-au exprimat interesul de a participa la proiectele legate de Eurovision.
Industria turistică speră la un sezon estival mai lung
Sectorul turistic se așteaptă ca Eurovision să contribuie la începerea mai devreme a sezonului estival și să genereze o cerere suplimentară pentru serviciile de pe litoralul sudic al Bulgariei.
Alexander Alexandrov, manager al unui lanț hotelier din Sunny Beach, a declarat că industria turistică ar saluta inițiativele care ar putea prelungi sezonul și ar contribui la promovarea Bulgariei în ansamblu.
În același timp, el a respins informațiile privind apariția unor prețuri extrem de mari pentru cazare în perioada Eurovision.
Ofertele care depășesc 20.000 de euro pentru închirierea unui apartament timp de o săptămână nu reflectă, în opinia sa, nivelurile reale ale pieței.