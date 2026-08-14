Bulgarii construiesc un „Eurotown” SF pentru Eurovision 2027. Hotelurile din Burgas au întocmit deja listele de așteptare

Publicat 14 aug. 2026, 18:19 Actualizat 14 aug. 2026, 18:20 Sursă Novinite

Burgas a început pregătirile pentru Eurovision 2027, iar orașul bulgăresc de la Marea Neagră pregătește o infrastructură specială pentru echipele internaționale, invitații și miile de oameni care sunt așteptați să ajungă aici în luna mai. Pe lângă lucrările care vor fi realizate la Arena Burgas, autoritățile vor amenaja în apropierea sălii o structură temporară destinată echipelor implicate în organizarea și reflectarea concursului.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre eurovisioneurovision 2027BulgariaBurgas