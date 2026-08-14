Şeful socialiştilor francezi îl atacă dur pe Macron pentru o fotografie de vacanță: „În timp ce Franţa arde...”

Liderul Partidului Socialist francez, Olivier Faure, îl critică dur pe preşedintele Emmanuel Macron după apariţia acestuia pe coperta revistei Paris Match, într-o fotografie realizată în timp ce se plimbă cu un jet ski la Fort Brégançon. Imaginea a stârnit reacţii în contextul caniculei şi al incendiilor care afectează Franţa, Faure acuzându-l pe şeful statului că transmite un mesaj nepotrivit francezilor care nu şi-au permis să plece în vacanţă.
Olivier Faure, atac direct la adresa lui Macron
„În timpul caniculei, în timp ce Franţa arde, când o parte dintre francezi nu a putut să plece în vacanţă, preşedintele se amuză pe jet ski la Brégançon. Ăsta este mesajul? Este foarte reuşit”, a scris Olivier Faure într-o reacţie publicată joi, după apariţia noii ediţii a publicației Paris Match.
Declaraţia liderului socialist vine într-un moment în care Franţa se confruntă cu temperaturi extreme şi incendii, iar imaginile din vacanţa prezidenţială riscă să alimenteze criticile privind distanţa dintre Palatul Élysée şi problemele cu care se confruntă populaţia.
Macron, pe coperta „Paris Match”
Reacția liderului Partidului Socialist francez vine după apariția lui Emmanuel Macron pe coperta revistei Paris Match într-o fotografie realizată pe un scuter marin. Preşedintele francez este surprins din profil, în timp ce priveşte spre obiectiv, purtând ochelari de soare.
Imaginea este însoţită de titlul „Ultima vară la conducere”, o formulare care face trimitere la perioada politică ce urmează şi la eventualele schimbări de la conducerea Franţei.
Fotografia, realizată cu acordul preşedinţiei, aminteşte de alte imagini surprinse în timpul vacanţelor de vară ale lui Emmanuel Macron la Fort Brégançon, reşedinţa prezidenţială de pe litoralul departamentului Var. Şi în anii trecuţi, apariţiile preşedintelui francez în ipostaze sportive şi relaxate au fost criticate de reprezentanţii stângii.
Box, alergare şi foilboard în vacanţa prezidenţială
Potrivit Paris Match, vacanţa lui Emmanuel Macron este una activă. Revista scrie, citând consilieri politici sub protecţia anonimatului, că programul preşedintelui include box, alergare şi foilboard, pe lângă plimbările cu scuterul marin. Prezenţa acestor imagini în presa franceză este cu atât mai sensibilă pentru Executivul de la Paris în contextul unei perioade marcate de temperaturi ridicate şi incendii de vegetaţie.
Posibilul rival al lui Macron, surprins într-o ipostază romantică pe coperta aceleiași reviste
Olivier Faure nu a comentat însă o altă fotografie publicată pe coperta revistei. Într-un colţ al primei pagini apare eurodeputatul şi liderul formaţiunii Place Publique, Raphaël Glucksmann, alături de partenera sa, jurnalista Léa Salamé. Cei doi sunt fotografiaţi sărutându-se în apele unei plaje din Corsica, imaginea fiind prezentată în contextul „orei marilor decizii”.
Glucksmann este aşteptat să-şi confirme, după vacanţă, candidatura la alegerile prezidenţiale franceze. În cazul în care va intra oficial în cursă, el ar urma să treacă mai întâi printr-un proces de selecţie în interiorul stângii şi ar putea ajunge inclusiv să se confrunte cu Olivier Faure pentru susţinerea Partidului Socialist.
O nouă controversă pentru Emmanuel Macron
Criticile lui Olivier Faure readuc în prim-plan disputa privind imaginea publică a lui Emmanuel Macron în timpul vacanţelor. Pentru opoziţia de stânga, fotografiile preşedintelui în ipostaze de relaxare şi sport pot transmite un mesaj neinspirat atunci când Franţa traversează perioade dificile.
Pentru Palatul Élysée, însă, vacanţa prezidenţială la Fort Brégançon face parte din programul obişnuit al şefului statului, iar imaginile autorizate din timpul acesteia nu reprezintă, în sine, o schimbare de agendă politică.