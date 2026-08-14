Şeful socialiştilor francezi îl atacă dur pe Macron pentru o fotografie de vacanță: „În timp ce Franţa arde...”

Publicat 14 aug. 2026, 16:20 Actualizat 14 aug. 2026, 16:23

Liderul Partidului Socialist francez, Olivier Faure, îl critică dur pe preşedintele Emmanuel Macron după apariţia acestuia pe coperta revistei Paris Match, într-o fotografie realizată în timp ce se plimbă cu un jet ski la Fort Brégançon. Imaginea a stârnit reacţii în contextul caniculei şi al incendiilor care afectează Franţa, Faure acuzându-l pe şeful statului că transmite un mesaj nepotrivit francezilor care nu şi-au permis să plece în vacanţă.

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