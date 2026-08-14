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Un vas de agrement cu peste 100 de oameni la bord a luat foc în Turcia

Incendiu pe un vas plin cu turiști

Incendiu pe un vas plin cu turiști

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat14 aug. 2026, 11:47
SursăRealitatea PLUS

Panică în Turcia, după ce un vas de agrement a fost cuprins de flăcări, în timpul unei excursii. La bordul navei se aflau 115 persoane. Focul s-a extins rapid, iar peste 100 de oameni, inclusiv copii, au fost nevoiți să-și pună vestele de salvare și să sară în mare.

Vas cuprins de flăcări. Turiștii s-au aruncat în mare

Paza de Coastă a intervenit și a reușit să-i aducă pe oameni la țărm.

Din fericire, nu au fost raportate victime, însă vasul a fost grav avariat, iar ulterior, s-a scufundat.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs incendiul.

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