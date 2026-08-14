Un vas de agrement cu peste 100 de oameni la bord a luat foc în Turcia

Publicat 14 aug. 2026, 11:47 Sursă Realitatea PLUS

Panică în Turcia, după ce un vas de agrement a fost cuprins de flăcări, în timpul unei excursii. La bordul navei se aflau 115 persoane. Focul s-a extins rapid, iar peste 100 de oameni, inclusiv copii, au fost nevoiți să-și pună vestele de salvare și să sară în mare.

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