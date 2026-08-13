A murit la 28 de ani, deși medicii îi dădeau doar 12 ani de viață. Povestea influencerului care a refuzat să se lase definit de boală

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 22:55

Michiel Vandeweert, un creator de conținut belgian care și-a făcut cunoscută povestea de viață în timp ce trăia cu o boală genetică rară, a murit la vârsta de 28 de ani. Familia sa a anunțat decesul într-o declarație obținută de VRT NWS.

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