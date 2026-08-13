Marca auto emblematică a americanilor, scoasă de pe piața din China de mașinile mai ieftine. Vânzările s-au prăbușit cu 99%

Publicat 13 aug. 2026, 20:12 Sursă Autoblog

General Motors își retrage marca Chevrolet din operațiunile de vânzare cu amănuntul din China, punând capăt unei prezențe de 21 de ani pe una dintre cele mai importante piețe auto din lume. Decizia vine după o scădere spectaculoasă a vânzărilor, care au ajuns anul trecut la mai puțin de 9.000 de vehicule, de la 760.000 de unități în 2014.

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