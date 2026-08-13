Marca auto emblematică a americanilor, scoasă de pe piața din China de mașinile mai ieftine. Vânzările s-au prăbușit cu 99%

General Motors își retrage marca Chevrolet din operațiunile de vânzare cu amănuntul din China, punând capăt unei prezențe de 21 de ani pe una dintre cele mai importante piețe auto din lume. Decizia vine după o scădere spectaculoasă a vânzărilor, care au ajuns anul trecut la mai puțin de 9.000 de vehicule, de la 760.000 de unități în 2014.
Retragerea marchează o schimbare majoră în strategia General Motors pentru piața chineză. Compania americană își va concentra în continuare eforturile comerciale asupra mărcilor Buick și Cadillac, în timp ce modelele Chevrolet vor continua să fie produse local pentru piețele externe, scrie Autoblog.
De la sute de mii de mașini la mai puțin de 9.000
Prăbușirea vânzărilor Chevrolet în China este principalul motiv pentru care General Motors a decis să renunțe la vânzarea cu amănuntul a mărcii pe piața locală.
În 2014, producătorul auto din Detroit comercializa în China aproximativ 760.000 de vehicule Chevrolet. Zece ani mai târziu, situația este complet diferită, iar anul trecut au fost vândute mai puțin de 9.000 de unități.
Scăderea de aproximativ 99% a vânzărilor a transformat prezența Chevrolet în China într-o operațiune care nu mai poate fi susținută în aceeași formă. Evoluția a fost descrisă drept un „colaps devastator al vânzărilor cu amănuntul”.
În aceste condiții, General Motors a decis să oprească vânzările cu amănuntul ale „mărcii cu papion” și să își concentreze atenția asupra Buick și Cadillac, mărci care continuă să aibă succes în rândul cumpărătorilor chinezi.
Fabricile Chevrolet din China nu se închid
Retragerea Chevrolet din showroom-urile chinezești nu înseamnă că producția modelelor mărcii va înceta în această țară.
Joint-venture-ul SAIC-GM va continua să fabrice local vehicule Chevrolet. Modelele produse în China sunt considerate în continuare potrivite pentru mai multe piețe externe, astfel că fabricile vor avea în continuare un rol important în strategia companiei.
General Motors a semnat recent și o prelungire pe două decenii a parteneriatului cu SAIC-GM. Acordul urmărește consolidarea prezenței companiei în regiune în ceea ce privește producția și este conceput pentru o perioadă îndelungată.
Planurile pentru următorii ani includ lansarea a cel puțin 30 de vehicule cu energie nouă până la sfârșitul deceniului. Joint-venture-ul intenționează să folosească tehnologii dezvoltate local pentru a răspunde preferințelor cumpărătorilor din regiune și pentru a obține o rentabilitate durabilă.
Chevrolet a rămas în urmă într-o piață care s-a schimbat rapid
Retragerea de la vânzarea cu amănuntul scoate în evidență și problemele din strategia de produs a Chevrolet în China.
Marca americană avea în continuare o gamă consistentă de modele disponibile în showroom-urile locale. Printre acestea se numărau Blazer, Equinox, Malibu XL, Seeker, Monza, Menlo EV și Tracker.
Problema a fost că o mare parte a gamei a rămas orientată către motoarele tradiționale pe benzină, într-o perioadă în care piața chineză s-a schimbat rapid.
Cumpărătorii locali au început să adopte într-un ritm accelerat vehiculele cu energie nouă și automobilele dotate cu tehnologii inteligente. În același timp, alternativele mai ieftine au devenit tot mai atractive pentru consumatori.
Motoarele pe benzină au pierdut teren în fața noilor tehnologii
Schimbarea preferințelor consumatorilor chinezi a pus presiune pe producătorii auto tradiționali care nu au reușit să se adapteze suficient de repede.
În cazul Chevrolet, menținerea unei game axate în principal pe motoare tradiționale pe benzină a devenit o problemă într-o piață în care vehiculele cu energie nouă au câștigat rapid teren.
Această orientare a dus la pierderi financiare importante, pe măsură ce cumpărătorii au început să renunțe la motoarele cu ardere internă și să se îndrepte către alternative mai ieftine și către tehnologii noi.
Situația Chevrolet se înscrie într-o problemă mai largă cu care s-au confruntat producătorii auto tradiționali la nivel mondial.
Producătorii tradiționali au subestimat schimbarea din industria auto
Mai mulți constructori auto tradiționali au înregistrat pierderi financiare importante pe plan global după ce au subestimat viteza cu care consumatorii au adoptat vehiculele electrice.
Analiștii consideră că menținerea unei strategii centrate pe automobilele tradiționale pe benzină a devenit o vulnerabilitate pentru mărcile care nu au ținut pasul cu transformarea pieței.
În China, această schimbare a fost deosebit de vizibilă, iar trecerea rapidă către vehicule cu energie nouă și tehnologii inteligente a pus o presiune suplimentară asupra modelelor convenționale.
Pentru Chevrolet, consecința este retragerea din vânzarea cu amănuntul, după două decenii în care marca a avut o prezență importantă pe piața chineză.
General Motors încearcă să recupereze investițiile prin exporturi
Deși Chevrolet nu va mai fi comercializat prin operațiunile de vânzare cu amănuntul din China, General Motors intenționează să folosească în continuare capacitățile de producție existente.
Transformarea fabricilor chinezești în unități orientate exclusiv către export face parte din strategia prin care compania încearcă să își recupereze investițiile inițiale în aceste facilități.
Printre planurile companiei se află și livrarea unui model compact actualizat către Orientul Mijlociu.
Astfel, producția locală va continua chiar dacă marca Chevrolet dispare din showroom-urile destinate cumpărătorilor chinezi.