Vizită fără precedent. Zelenski merge în Serbia pentru prima dată de la începutul războiului

Publicat 6 aug. 2026, 20:38 Sursă Agerpres

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va efectua sâmbătă o vizită în Serbia, prima sa deplasare în acest stat aliat tradițional al Moscovei de la începutul invaziei ruse asupra Ucrainei, a declarat joi pentru AFP un înalt responsabil ucrainean.

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