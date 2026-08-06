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Vizită fără precedent. Zelenski merge în Serbia pentru prima dată de la începutul războiului

Volodimir Zelenskli. Foto: Profimedia

Volodimir Zelenskli. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 aug. 2026, 20:38
SursăAgerpres

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va efectua sâmbătă o vizită în Serbia, prima sa deplasare în acest stat aliat tradițional al Moscovei de la începutul invaziei ruse asupra Ucrainei, a declarat joi pentru AFP un înalt responsabil ucrainean.

''Trebuie să-i despărțim pe sârbi de tabăra rusă'', a estimat acest responsabil sub acoperirea anonimatului.

Această deplasare a lui Volodimir Zelenski este o ''palmă pentru ruși'', a adăugat el.

''Nimeni nu va mai putea spune că Serbia este un domeniu rezervat al Rusiei și că Zelenski nu merge acolo'', a subliniat acest responsabil.

Volodimir Zelenski, care și-a înmulțit deplasările în străinătate pentru a consolida susținerea internațională a țării sale, nu a efectuat nicio vizită în Serbia de la venirea sa la putere în 2019.

Serbia rămâne una dintre puținele țări care nu au adoptat sancțiuni împotriva Rusiei după invazia sa asupra Ucrainei din 2022. Belgradul depinde foarte mult de Moscova pentru aprovizionarea sa cu gaz.

Însă Serbia este candidată la aderarea la UE și este nevoită să mențină un echilibru fragil pentru a-și păstra legăturile cu Bruxelles și Moscova.

Președintele sârb Aleksandar Vucic s-a întâlnit în mai 2025 cu omologul său rus Vladimir Putin la Moscova, unde majoritatea liderilor europeni nu mai merge de la declanșarea războiului cu Ucraina.

El s-a deplasat apoi în Ucraina câteva săptămâni maia târziu pentru a participa la un summit regional, prima sa vizită de la începutul războiului. El a refuzat totuși să semneze declarația comună care condamna ''războiul de agresiune brutal purtat de Rusia împotriva Ucrainei''.

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