Congresul SUA a aprobat legea „sancțiunilor din iad” împotriva Rusiei. Urmează semnătura lui Donald Trump

Camera Reprezentanților din Statele Unite a aprobat miercuri un amplu proiect de lege destinat să crească presiunea economică asupra Rusiei în urma invaziei Ucrainei.
Actul legislativ, care include sancțiuni și tarife vamale, a fost trimis președintelui Donald Trump pentru promulgare, la mai bine de un an după ce senatorul Lindsey Graham a prezentat pentru prima dată inițiativa.
Proiectul, denumit acum „Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026”, în onoarea republicanului din Carolina de Sud, fusese aprobat de Senat luna trecută. În Camera Reprezentanților, votul s-a încheiat cu 262 de voturi pentru și 159 împotrivă.
Legea vizează energia, apărarea și „flota fantomă” a Rusiei
Noua legislație urmărește să lovească mai multe sectoare importante ale economiei ruse. Printre țintele prevăzute se află industria energetică, industria de apărare și așa-numita „flotă fantomă” de petroliere utilizate pentru a evita sancțiunile deja existente.
Scopul declarat al acestor măsuri este reducerea veniturilor de care dispune Moscova pentru finanțarea războiului împotriva Ucrainei.
Proiectul de lege nu se limitează însă la Rusia. Textul îi acordă lui Donald Trump posibilitatea de a impune tarife vamale de până la 100% asupra Chinei, Indiei și altor state, într-o încercare de a reduce dependența acestora de petrolul și gazele rusești, scrie The Moscow Times.
Legislația include, de asemenea, prevederi privind extinderea sancțiunilor împotriva Iranului.
De ce s-au opus democrații din Camera Reprezentanților
Opoziția democraților față de proiect a fost legată în special de atribuțiile pe care acesta i le acordă președintelui american.
Democrații susțin că Donald Trump dispune deja de autoritatea necesară pentru a impune sancțiuni Rusiei, însă afirmă că președintele a ales până acum să nu utilizeze aceste instrumente.
Un alt punct contestat este posibilitatea ca președintele să evite aplicarea sancțiunilor dacă declară că acestea nu sunt în interesul național. Democrații consideră că această formulare oferă președintelui o marjă de decizie mai largă decât cea prevăzută în majoritatea proiectelor de lege privind sancțiunile.
Hakeem Jeffries, liderul democraților din Camera Reprezentanților, a susținut că legislația conține atât de multe portițe încât sancțiunile care ar afecta Rusia ar putea să nu fie aplicate.
„Ceea ce va face această legislație este să îi ofere lui Donald Trump, poate, autoritate nelimitată pentru a impune tarife asupra poporului american”, a declarat parlamentarul din New York, explicând că va vota împotriva proiectului.
Vot cu sprijin important din ambele partide
Proiectul a trecut de Camera Reprezentanților cu o susținere semnificativă din partea ambelor partide, într-un vot considerat rar prin amploarea sprijinului bipartizan.
58 de democrați s-au alăturat republicanilor și au votat pentru proiect. De partea republicană, toți parlamentarii, cu excepția a șapte, au susținut legislația.
Susținătorii proiectului consideră că acesta transmite un mesaj important către Rusia și către comunitatea internațională, arătând că Washingtonul continuă să sprijine Ucraina.
Potrivit acestora, presiunea economică suplimentară ar putea contribui la determinarea Moscovei să negocieze.
Proiectul poartă numele lui Lindsey Graham
Inițiativa legislativă a fost prezentată inițial de senatorul Lindsey Graham cu mai bine de un an înainte de votul din Camera Reprezentanților.
După aprobarea proiectului, republicanul Michael McCaul, reprezentant al statului Texas și unul dintre principalii susținători ai legislației, a vorbit despre obiectivul urmărit de inițiativă.
„Astăzi, suntem cu un pas mai aproape de a asigura viziunea lui Lindsey privind o pace durabilă în Ucraina și dincolo de aceasta”, a declarat Michael McCaul la conferința de presă organizată după votul din Camera Reprezentanților.
Proiectul de lege a trecut deja de Senat luna trecută, iar după votul din Camera Reprezentanților a fost transmis președintelui Donald Trump pentru a fi semnat și transformat în lege.