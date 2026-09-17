Seceta lovește culturile de hamei și orz din Germania și Austria. Ce impact ar putea avea asupra Oktoberfest

Seceta și temperaturile ridicate afectează culturile de hamei și orz din Germania și Austria. Oktoberfest nu riscă deocamdată o criză a berii, dar fermierii caută soluții urgente.
Seceta prelungită și episoadele de temperaturi ridicate pun presiune pe culturile de hamei și orz din Germania și Austria, două țări importante pentru industria berii. Deși nu există, în prezent, semne că Oktoberfest ar putea rămâne fără bere, fermierii avertizează că vremea extremă poate afecta pe termen lung aprovizionarea fabricilor și costurile de producție.
În Austria, regiunea Mühlviertel, cunoscută pentru culturile de hamei, se confruntă cu efectele lipsei de precipitații. O parte dintre plante nu au rezistat condițiilor meteo, iar culturile care au supraviețuit au produs conuri mai mici, cu randamente sub nivelul unui sezon normal.
Aceeași problemă este întâlnită și în Germania, inclusiv în Bavaria, una dintre cele mai importante zone europene pentru producția de hamei. Perioadele lungi fără ploaie încetinesc dezvoltarea plantelor, iar stresul provocat de căldură le face mai vulnerabile în fața dăunătorilor. În anii cu infestări puternice, pierderile din recoltă pot deveni semnificative, conform Euronews.
În ciuda dificultăților din agricultură, organizatorii și producătorii nu semnalează, deocamdată, o posibilă lipsă de bere pentru Oktoberfest. Festivalul berii de la München nu pare amenințat în acest moment de probleme de aprovizionare.
Totuși, situația din ferme poate avea consecințe în anii următori. Evoluția depinde de nivelul recoltelor, de rezervele de materii prime și de capacitatea agricultorilor de a adapta culturile la verile mai uscate.
Hameiul are un rol esențial în procesul de fabricare a berii. El oferă băuturii gustul amar specific și contribuie decisiv la profilul aromatic. O recoltă mai slabă poate însemna presiune suplimentară asupra producătorilor, mai ales în regiunile în care hameiul de calitate este o resursă importantă pentru fabricile locale de bere.
Irigațiile, soluția luată în calcul
Cultivatorii de hamei din Austria și Germania încearcă să reducă efectele secetei prin investiții în infrastructura de apă. În Mühlviertel, sistemele de irigații acoperă deja aproximativ o cincime din suprafața cultivată cu hamei, iar interesul pentru extinderea lor este în creștere.
În Bavaria sunt pregătite proiecte de amploare. În regiunea Spalter Hügelland, fermierii au în vedere construirea unui sistem care să capteze și să stocheze apă în timpul iernii, pentru a o folosi în lunile cu precipitații reduse. Planul vizează irigarea a circa 400 de hectare de hamei.
Costul estimat al proiectului poate ajunge la 20 de milioane de euro. Aproximativ jumătate din finanțare ar urma să fie asigurată de landul Bavaria, în timp ce fermierii implicați ar acoperi restul investiției.
Și în Hallertau, cea mai mare zonă cultivatoare de hamei din Germania, sunt dezvoltate proiecte pentru o alimentare mai sigură cu apă. Asociația locală de irigații include 461 de ferme și gestionează aproximativ 12.000 de hectare. Autoritățile bavareze susțin extinderea infrastructurii cu 9,5 milioane de euro.
Specialiștii atrag însă atenția că irigațiile nu pot rezolva singure toate efectele schimbărilor climatice asupra agriculturii.
Orzul, o altă problemă pentru industria berii
Nu doar hameiul este afectat de lipsa apei. Producția de bere depinde și de orzul folosit la obținerea malțului, iar orzul de primăvară devine tot mai greu de cultivat în perioadele cu temperaturi ridicate și sol uscat.
Pentru producerea unei beri de jumătate de litru sunt necesare, în medie, între 60 și 75 de grame de orz de primăvară. Această cultură are nevoie de condiții favorabile tocmai într-o perioadă a anului în care seceta poate deveni tot mai severă.
O fabrică de bere din Potsdam testează deja cultivarea orzului de iarnă în regiunea Uckermark, ca alternativă la soiurile semănate primăvara. Primele experimente se desfășoară pe circa două hectare.
Avantajul orzului de iarnă este că poate fi semănat în octombrie și beneficiază de umezeala acumulată în sol în timpul toamnei și la începutul iernii. Până în ianuarie, plantele sunt deja dezvoltate și au un avans important față de orzul de primăvară, care trebuie să crească într-un interval cu risc mai mare de caniculă și deficit de apă.