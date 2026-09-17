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Tânăr de 18 ani, împușcat mortal în plină stradă, în Toulouse. Atacatorul a fugit cu un scuter

Poliție Franța/ Profimedia

Poliție Franța/ Profimedia

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 17 sept. 2026, 10:27

Atac mortal la Touluse, în Franța. Un tânăr de 18 ani a fost împușcat mortal în plină stradă de un individ aflat pe un scuter, în cartierul Bellefontaine. Atacatorul a deschis focul în apropierea unui punct de trafic de droguri. La fața locului au fost găsite 37 de tuburi de cartușe de calibre 7,62 și 9 milimetri. În prezent, atacatorul este căutat de poliție. Atenție, urmează informații, detalii și informații care vă pot afecta emoțional, în special minorii!

Un bărbat a fost împușcat mortal în cursul serii de marți, 15 septembrie, în cartierul Bellefontaine din Toulouse, potrivit informațiilor din presa locală, citate de site-ul Newtrly.

Incidentul a avut loc după ce un individ a tras mai multe focuri de armă asupra victimei, în apropierea unei clădiri. Suspectul a fugit apoi de la locul faptei cu un scuter, care îl aștepta în apropiere, împreună cu o altă persoană. În ciuda eforturilor martorilor și ale echipajelor de intervenție, care au încercat să efectueze manevrele de resuscitare, victima nu a supraviețuit.

Primele mărturii ale martorilor: ce spun oamenii

Martorii au declarat că au auzit mai multe focuri de armă înainte ca victima să se prăbușească la pământ. Zona în care a avut loc atacul a fost ulterior cercetată de polițiști, care au găsit la fața locului câteva zeci de tuburi de cartușe. Printre acestea se aflau cartușe de calibru 9 mm și 7,62 mm, folosite în mod obișnuit atât în contexte civile, cât și militare. Calibrul 9 mm este utilizat frecvent pentru arme de mână, în timp ce calibrul 7,62 mm este asociat, de regulă, cu puști sau pistoale-mitralieră.

Autoritățile nu au identificat încă persoanele implicate în atac. Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii caută orice informație care ar putea duce la identificarea sau arestarea suspecților.

Motivul atacului este, de asemenea, neclar, iar autoritățile nu au exclus nicio posibilă legătură cu criminalitatea organizată sau cu alte activități infracționale.

Locuitorii sunt îngroziți: recomandările poliției

Incidentul a stârnit îngrijorare în rândul locuitorilor din Toulouse, care sunt obișnuiți cu relatările ocazionale despre acte de violență, dar nu au mai văzut în ultimii ani un atac armat atât de mediatizat în zonă.

Autoritățile locale au îndemnat populația să rămână vigilentă și să raporteze orice activitate suspectă. Deocamdată, autorii atacului sunt în libertate, iar comunitatea așteaptă noi informații din partea poliției.

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