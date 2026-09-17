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Extern· 2 min citire
Tânăr de 18 ani, împușcat mortal în plină stradă, în Toulouse. Atacatorul a fugit cu un scuter
Poliție Franța/ Profimedia
Atac mortal la Touluse, în Franța. Un tânăr de 18 ani a fost împușcat mortal în plină stradă de un individ aflat pe un scuter, în cartierul Bellefontaine. Atacatorul a deschis focul în apropierea unui punct de trafic de droguri. La fața locului au fost găsite 37 de tuburi de cartușe de calibre 7,62 și 9 milimetri. În prezent, atacatorul este căutat de poliție. Atenție, urmează informații, detalii și informații care vă pot afecta emoțional, în special minorii!
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