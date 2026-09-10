Grevă la Oil Terminal. Sindicaliștii avertizează că aprovizionarea cu produse petroliere a României ar putea fi blocată - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 10 sept. 2026, 11:33

Membrii sindicatului Oil Terminal au ieșit în fața sediului companiei, iar la ora 11:00 este programată o grevă de avertisment. Sindicaliștii cer o majorare salarială de 6,5% și avertizează că, dacă nu se găsește o soluție până pe 17 septembrie, vor declanșa greva generală.

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