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Locale· 1 min citire
Complexul Energetic Oltenia: conducerea primește 3 milioane de lei în ciuda pierderilor
CE Oltenia
Publicat9 sept. 2026, 13:37
Actualizat9 sept. 2026, 13:47
SursăRealitatea PLUS
Scandal la Complexul Energetic Oltenia, unde membrii conducerii ar fi încasat indemnizații de aproximativ trei milioane de lei într-un an în care compania a raportat pierderi de 220 de milioane de euro. Contractele de mandat prevăd, pe lângă remunerații, și alte beneficii pentru conducere, conform Realitatea PLUS.
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