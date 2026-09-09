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Complexul Energetic Oltenia: conducerea primește 3 milioane de lei în ciuda pierderilor

CE Oltenia

CE Oltenia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 sept. 2026, 13:37
Actualizat9 sept. 2026, 13:47
SursăRealitatea PLUS

Scandal la Complexul Energetic Oltenia, unde membrii conducerii ar fi încasat indemnizații de aproximativ trei milioane de lei într-un an în care compania a raportat pierderi de 220 de milioane de euro. Contractele de mandat prevăd, pe lângă remunerații, și alte beneficii pentru conducere, conform Realitatea PLUS.

Scandal la Complexul Energetic Oltenia, unde membrii conducerii ar fi încasat indemnizații de aproximativ trei milioane de lei într-un an în care compania a înregistrat pierderi de 220 de milioane de euro. Pierderile companiei nu ar fi afectat însă veniturile conducerii. Pe lângă indemnizații, contractele de mandat prevăd și o serie de alte beneficii.

Ce indemnizații ar fi primit conducerea Complexului Energetic Oltenia?

Membrii conducerii Complexului Energetic Oltenia ar fi încasat indemnizații în valoare totală de aproximativ trei milioane de lei. Sumele ar fi fost acordate într-un an în care compania a înregistrat pierderi de 220 de milioane de euro. Pe lângă indemnizațiile prevăzute în contractele de mandat, membrii Directoratului beneficiază și de 30 de zile de concediu plătit pe an. În această perioadă, aceștia primesc integral remunerația fixă.

Conducerea Complexului Energetic Oltenia beneficiază și de mașini de serviciu. Compania suportă costurile cu combustibilul, reparațiile, întreținerea, asigurările și taxele aferente autoturismelor folosite de membrii conducerii. În ciuda pierderilor de 220 de milioane de euro, veniturile conducerii nu ar fi fost afectate. Indemnizațiile și celelalte beneficii prevăzute în contractele de mandat ar fi fost menținute, în timp ce situația financiară a companiei a rămas una dificilă.

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