Complexul Energetic Oltenia: conducerea primește 3 milioane de lei în ciuda pierderilor

Publicat 9 sept. 2026, 13:37 Actualizat 9 sept. 2026, 13:47 Sursă Realitatea PLUS

Scandal la Complexul Energetic Oltenia, unde membrii conducerii ar fi încasat indemnizații de aproximativ trei milioane de lei într-un an în care compania a raportat pierderi de 220 de milioane de euro. Contractele de mandat prevăd, pe lângă remunerații, și alte beneficii pentru conducere, conform Realitatea PLUS.

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