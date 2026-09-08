Vrancea: A fugit de polițiști cu un copil de 9 ani în mașină. Șoferul nu avea permis și era băut

Un bărbat în vârstă de 48 de ani din județul Vrancea s-a ales cu dosar penal după ce ar fi refuzat să oprească la semnalul polițiștilor și ar fi încercat să scape de oamenii legii. În autoturism se afla și un copil de doar 9 ani.
Urmărirea s-a încheiat după ce una dintre anvelopele mașinii ar fi explodat, iar șoferul ar fi pierdut controlul asupra direcției și a ieșit cu autoturismul de pe carosabil. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu persoane rănite.
Șoferul nu a oprit la semnalul polițiștilor
Incidentul a avut loc marți, în județul Vrancea. Polițiștii din cadrul Secției 10 Poliție Rurală Panciu au observat autoturismul și au efectuat semnalul regulamentar de oprire.
Conducătorul auto nu s-ar fi conformat însă indicațiilor agenților și ar fi continuat să conducă.
Polițiștii au pornit imediat în urmărirea mașinii, iar bărbatul ar fi încercat să se îndepărteze de echipaj.
Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Vrancea, autoturismul ar fi pătruns pe un drum de acces care traversează o zonă cu viță-de-vie. Ulterior, șoferul ar fi revenit pe DJ 205J, în localitatea Movilița.
Fuga s-a încheiat după ce o anvelopă ar fi explodat
Cursa s-a terminat brusc după ce una dintre anvelopele autoturismului ar fi explodat.
În urma incidentului, conducătorul auto ar fi pierdut controlul asupra direcției, iar mașina a părăsit partea carosabilă.
Polițiștii au ajuns la autoturism și au făcut verificări. În interior au descoperit că șoferul nu era singur. Pe unul dintre locurile din mașină se afla și un copil în vârstă de 9 ani.
Din fericire, nici bărbatul, nici minorul nu au fost răniți în urma ieșirii autoturismului de pe șosea.
Bărbatul nu avea permis de conducere
Verificările efectuate de polițiști au scos la iveală o altă problemă gravă.
Bărbatul de 48 de ani nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Astfel, acesta ar fi condus autoturismul fără a avea dreptul legal de a se afla la volan.
Situația a devenit și mai gravă după testarea pentru consumul de alcool.
Etilotestul a indicat 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat
Polițiștii l-au testat pe conducătorul auto cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Valoarea este una ridicată și a determinat deschiderea unui dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.
În acest caz, anchetatorii verifică toate împrejurările în care s-a produs evenimentul.
Dosar penal pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului
Pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal pentru două fapte: conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.
Cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea cu exactitate a situației și a tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul.
Faptul că bărbatul ar fi condus fără permis și după ce consumase alcool, în timp ce în autoturism se afla și un copil de 9 ani, a transformat intervenția polițiștilor într-un caz deosebit de grav.
Urmărirea s-a încheiat fără victime, după ce mașina a părăsit carosabilul în urma exploziei unei anvelope. Ancheta va stabili în continuare toate aspectele legate de comportamentul conducătorului auto și de desfășurarea evenimentelor.