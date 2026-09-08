Vrancea: A fugit de polițiști cu un copil de 9 ani în mașină. Șoferul nu avea permis și era băut

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 8 sept. 2026, 16:38

Un bărbat în vârstă de 48 de ani din județul Vrancea s-a ales cu dosar penal după ce ar fi refuzat să oprească la semnalul polițiștilor și ar fi încercat să scape de oamenii legii. În autoturism se afla și un copil de doar 9 ani.

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