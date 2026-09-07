Incendiu într-un apartament din Roman. Doi copii au ieșit singuri din locuință, iar un bărbat a fost evacuat de pompieri

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 sept. 2026, 22:08

Panică, luni seară, într-un bloc de locuințe din municipiul Roman, județul Neamț, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament situat la parter. Focul a pornit în bucătărie, în zona aparatului de gătit, iar intervenția pompierilor a fost necesară pentru evacuarea unei persoane.

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