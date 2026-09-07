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Incendiu într-un apartament din Roman. Doi copii au ieșit singuri din locuință, iar un bărbat a fost evacuat de pompieri

Pompieri

Pompieri

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 sept. 2026, 22:08

Panică, luni seară, într-un bloc de locuințe din municipiul Roman, județul Neamț, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament situat la parter. Focul a pornit în bucătărie, în zona aparatului de gătit, iar intervenția pompierilor a fost necesară pentru evacuarea unei persoane.

Incendiu la parterul unui bloc din Roman

Alarma a fost dată după izbucnirea unui incendiu într-un apartament de pe strada Tudor Vladimirescu din Roman. La sosirea echipajelor de intervenție, pompierii au constatat că flăcările se manifestau în interiorul bucătăriei.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții ISU Neamț, incendiul era localizat în apropierea aparatului de gătit, iar intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea focului.

Trei persoane s-au evacuat singure

În momentul izbucnirii incendiului, în locuință se aflau mai multe persoane. Trei dintre acestea, printre care doi copii, au reușit să iasă singure din apartament înainte de intervenția pompierilor.

Un bărbat în vârstă de 50 de ani a avut nevoie de ajutor pentru a părăsi locuința, fiind evacuat de echipajele de pompieri.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită și nu a necesitat transportul la spital sau alte îngrijiri medicale.

Focul ar fi pornit de la aparatul de gătit

Primele verificări efectuate după stingerea incendiului indică drept cauză probabilă lăsarea nesupravegheată a aparatului de gătit în timp ce acesta era în funcțiune.

Pompierii recomandă ca aparatele de gătit să nu fie lăsate nesupravegheate atunci când sunt pornite și ca orice situație care poate favoriza izbucnirea unui incendiu să fie verificată înainte de părăsirea locuinței.

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