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Locale· 2 min citire
Incendiu într-un apartament din Roman. Doi copii au ieșit singuri din locuință, iar un bărbat a fost evacuat de pompieri
Pompieri
Panică, luni seară, într-un bloc de locuințe din municipiul Roman, județul Neamț, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament situat la parter. Focul a pornit în bucătărie, în zona aparatului de gătit, iar intervenția pompierilor a fost necesară pentru evacuarea unei persoane.
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