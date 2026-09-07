Incendiu într-un bloc din Sibiu. Zeci de oameni se aflau în bloc

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 sept. 2026, 22:28

Un incendiu puternic a izbucnit, luni seară, într-un apartament aflat într-un bloc de locuințe din municipiul Sibiu. Flăcările s-au manifestat generalizat în interiorul locuinței, iar degajările de fum au determinat evacuarea zecilor de locatari.

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