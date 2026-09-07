Incendiu într-un bloc din Sibiu. Zeci de oameni se aflau în bloc

Un incendiu puternic a izbucnit, luni seară, într-un apartament aflat într-un bloc de locuințe din municipiul Sibiu. Flăcările s-au manifestat generalizat în interiorul locuinței, iar degajările de fum au determinat evacuarea zecilor de locatari.
Intervenția pompierilor a fost una de amploare, având în vedere numărul mare de persoane aflate în imobil.
Zeci de oameni au părăsit blocul
La sosirea echipajelor ISU Sibiu, incendiul se manifesta cu intensitate în interiorul apartamentului afectat. Pentru gestionarea situației au fost mobilizate mai multe autospeciale și echipaje de intervenție.
Pompierii au reușit să evacueze din clădire 21 de persoane. Alte 24 de persoane au reușit să iasă singure din imobil, înainte sau în timpul intervenției echipajelor.
De asemenea, două persoane au rămas în propriile apartamente și au fost monitorizate de salvatori.
Ulterior, pentru sprijinirea operațiunii, la fața locului au fost trimise suplimentar o autospecială destinată transportului de personal și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.
Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale
La intervenție au participat două autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD. Forțele de intervenție au fost suplimentate pe parcurs, în funcție de evoluția situației.
Incendiul a fost în cele din urmă lichidat, însă operațiunea nu s-a încheiat imediat după stingerea flăcărilor.
Pompierii au continuat să lucreze pentru evacuarea fumului acumulat în interiorul blocului, astfel încât imobilul să poată fi aerisit și verificat în condiții de siguranță.
Evacuarea unui număr atât de mare de persoane a fost necesară din cauza incendiului și a fumului degajat în clădire. În astfel de situații, fumul poate reprezenta un pericol major pentru locatari, chiar și atunci când flăcările nu se extind către celelalte apartamente.
Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care a izbucnit incendiul și să evalueze eventualele pagube produse în apartamentul afectat și în zonele comune ale blocului.