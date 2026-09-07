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Accident grav pe Șoseaua Colentina. O mașină s-a făcut zob, iar tramvaiele 21 au fost blocate pe ambele sensuri

Accident Colentina

Accident Colentina

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 15:37

Un accident produs pe Șoseaua Colentina a blocat temporar circulația tramvaielor de pe linia 21. STB anunță că traficul a fost reluat pe sensul spre Piața Sfântul Gheorghe, însă circulația rămâne afectată pe sensul spre Pasaj Colentina.

Un accident s-a produs luni după-amiază pe Șoseaua Colentina, unde o mașină a ajuns pe zona liniilor de tramvai și a lovit gardurile de protecție. Din cauza incidentului, circulația tramvaielor de pe linia 21 a fost blocată între stațiile Cartier Colentina și Sportului.

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Circulația a fost reluată pe un sens

STB a anunțat că, de la ora 14:10, linia 21 funcționează normal pe Șoseaua Colentina, pe sensul spre Piața Sfântul Gheorghe. Circulația tramvaielor rămâne însă afectată pe sensul spre Pasaj Colentina. Inițial, STB anunțase la ora 13:40 că linia 21 era blocată pe sensul spre Pasaj Colentina, fiind aplicate măsuri de deviere. La ora 13:58, blocajul se extinsese și pe sensul spre Piața Sfântul Gheorghe.

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