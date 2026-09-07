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Locale· 1 min citire
Accident grav pe Șoseaua Colentina. O mașină s-a făcut zob, iar tramvaiele 21 au fost blocate pe ambele sensuri
Accident Colentina
Un accident produs pe Șoseaua Colentina a blocat temporar circulația tramvaielor de pe linia 21. STB anunță că traficul a fost reluat pe sensul spre Piața Sfântul Gheorghe, însă circulația rămâne afectată pe sensul spre Pasaj Colentina.
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