Accident grav pe Șoseaua Colentina. O mașină s-a făcut zob, iar tramvaiele 21 au fost blocate pe ambele sensuri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 15:37

Un accident produs pe Șoseaua Colentina a blocat temporar circulația tramvaielor de pe linia 21. STB anunță că traficul a fost reluat pe sensul spre Piața Sfântul Gheorghe, însă circulația rămâne afectată pe sensul spre Pasaj Colentina.

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