Incendiu într-un cămin din Iași: trei locatari s-au intoxicat cu fum, pompierii intervin de urgență

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 sept. 2026, 18:53

Un incendiu a izbucnit sâmbătă după-amiază într-un apartament dintr-un cămin aflat pe strada Mihail Sturdza din municipiul Iași. Trei locatari au fost evaluați de echipajele medicale după ce au inhalat fum.

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