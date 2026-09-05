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Social· 1 min citire
Incendiu într-un cămin din Iași: trei locatari s-au intoxicat cu fum, pompierii intervin de urgență
Pompieri
Un incendiu a izbucnit sâmbătă după-amiază într-un apartament dintr-un cămin aflat pe strada Mihail Sturdza din municipiul Iași. Trei locatari au fost evaluați de echipajele medicale după ce au inhalat fum.
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