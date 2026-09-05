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Incendiu într-un cămin din Iași: trei locatari s-au intoxicat cu fum, pompierii intervin de urgență

Pompieri

Pompieri

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 sept. 2026, 18:53

Un incendiu a izbucnit sâmbătă după-amiază într-un apartament dintr-un cămin aflat pe strada Mihail Sturdza din municipiul Iași. Trei locatari au fost evaluați de echipajele medicale după ce au inhalat fum.

Focul s-a manifestat într-o locuință situată la etajul al treilea al unei clădiri cu patru niveluri. La intervenție au fost mobilizate echipaje ale Detașamentului 2 de Pompieri Iași, cu două autospeciale de stingere, o autospecială de salvare de la înălțime și un echipaj de prim-ajutor calificat.

Incendiu la etajul al treilea al unui cămin din Iași

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, incendiul a fost localizat, iar pompierii continuă acțiunile pentru lichidarea focarelor, evacuarea fumului și verificarea spațiilor afectate.

Cele trei persoane găsite la fața locului erau conștiente și reușiseră să iasă din imobil înainte de sosirea salvatorilor. Acestea prezentau simptome ușoare specifice inhalării de fum și au primit îngrijiri din partea personalului medical.

Pompierii le recomandă oamenilor să evite zonele cu fum, să nu reintre în imobil până la finalizarea intervenției și să urmeze indicațiile echipajelor din teren. De asemenea, șoferii sunt rugați să nu blocheze accesul autospecialelor și să acorde prioritate vehiculelor de intervenție care folosesc semnalele acustice și luminoase.

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