Autostrada Moldovei A7 ajunge la Bacău Nord. Noul nod rutier va fi deschis săptămâna viitoare

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 sept. 2026, 19:33

Circulația pe Autostrada Moldovei A7 va fi extinsă până la nodul rutier Bacău Nord, după finalizarea lucrărilor programată pentru săptămâna viitoare. Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) spun că deschiderea este iminentă, însă nu au indicat încă ziua exactă.

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