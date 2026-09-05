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Autostrada Moldovei A7 ajunge la Bacău Nord. Noul nod rutier va fi deschis săptămâna viitoare
Autostrada Moldovei
Circulația pe Autostrada Moldovei A7 va fi extinsă până la nodul rutier Bacău Nord, după finalizarea lucrărilor programată pentru săptămâna viitoare. Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) spun că deschiderea este iminentă, însă nu au indicat încă ziua exactă.
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