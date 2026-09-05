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Autostrada Moldovei A7 ajunge la Bacău Nord. Noul nod rutier va fi deschis săptămâna viitoare

Autostrada Moldovei

Autostrada Moldovei

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 sept. 2026, 19:33

Circulația pe Autostrada Moldovei A7 va fi extinsă până la nodul rutier Bacău Nord, după finalizarea lucrărilor programată pentru săptămâna viitoare. Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) spun că deschiderea este iminentă, însă nu au indicat încă ziua exactă.

Purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, a declarat că traficul va putea folosi noul nod rutier în cursul săptămânii viitoare. El a precizat că inaugurarea nu este așteptată marți, dar că termenul de dare în circulație este foarte apropiat.

Nodul rutier Bacău Nord de pe Autostrada Moldovei A7, deschis săptămâna viitoare

„Pot să vă garantez că, săptămâna viitoare, se va circula inclusiv prin acest nod rutier. Va fi într-un timp foarte scurt. Nu cred că deschiderea va avea loc marți”, a transmis Alin Șerbănescu la un post TV.

Nodul rutier Bacău Nord are rolul de a conecta porțiunea de autostradă construită până în prezent cu sectoarele viitoare ale A7, aflate în execuție. În această etapă, efectul asupra fluxului de trafic va fi limitat, întrucât șoferii se pot descărca deja de pe autostradă la nodul rutier cu drumul spre Vaslui, aflat la aproximativ patru kilometri mai departe.

Conexiunea dintre Autostrada Moldovei A7 și viitorul tronson Bacău–Pașcani

Totuși, investiția va deveni importantă odată cu deschiderea următorului sector de autostradă, pe relația Bacău–Pașcani. Atunci, traficul va putea fi direcționat fără a mai fi necesare restricții sau închideri pe varianta ocolitoare a municipiului Bacău.

După punerea în funcțiune a nodului Bacău Nord, șoferii vor avea la dispoziție circa 258 de kilometri circulabili din totalul de aproximativ 335 de kilometri ai Autostrăzii Moldovei A7, pe traseul către Pașcani.

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