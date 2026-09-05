Realitatea.NET
Social· 2 min citire

Țările din Europa își mută aurul. Tezaurul României, blocat de un secol în Rusia

Tezaurul României de la Moscova

Tezaurul României de la Moscova

Scris deDarius Stănescu
Publicat5 sept. 2026, 15:34
SursăRealitatea PLUS

Mai multe țări europene își regândesc strategia privind depozitarea rezervelor de aur. Totul pe fondul tensiunilor geopolitice și al incertitudinii economice. Olanda, Franța și Germania sunt printre țările care acordă o importanță tot mai mare aurului ca activ strategic și vor să aibă rezervele cât mai ușor de folosit în cazul unor situații de criză.

În acest context, România are o situație cu totul aparte. Statul român încă încearcă să recupereze cele 91,5 tone de aur din Tezaurul României trimis la Moscova în timpul Primului Război Mondial, aur care nu a fost restituit nici după mai bine de un secol.

Țările europene își mută rezervele de aur mai aproape de casă

Olanda a mutat aproximativ 86 de tone de aur din Statele Unite și Canada la Londra, pentru ca rezervele să poată fi accesate mai rapid în cazul unei crize.

Franța a făcut, la rândul său, un pas similar și și-a retras aurul din Statele Unite. Iar Germania a transferat peste 216 tone din depozitele externe și păstrează în prezent aproximativ jumătate din rezerve pe teritoriul național.

România și Tezaurul de la Moscova: 91,5 tone de aur, nerecuperate după un secol

În tot acest timp, România încă așteaptă aurul trimis la Moscova în urmă cu mai bine de un secol, în timpul Primului Război Mondial.

Este vorba despre 91,5 tone de aur fin ale Băncii Naționale a României, care nu au fost returnate nici până astăzi. În zilele acestea, cele peste 93 tone ar valora peste 11 miliarde de euro.

Ce a restituit Rusia din Tezaurul României

Rușii nici nu vor să vorbească despre subiect și spun că datoriile noastre de război față de Rusia sunt mult mai mari față de valoarea aurului.

Până acum, rușii ne-au înapoiat Cloșca cu Puii de Aur, 33 de kilograme de aur și 122 de picturi ale lui Nicolae Grigorescu.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

tezaurul romanieiaurul romanieimoscovaRusia

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe