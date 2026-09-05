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Social· 2 min citire
Țările din Europa își mută aurul. Tezaurul României, blocat de un secol în Rusia
Tezaurul României de la Moscova
Publicat5 sept. 2026, 15:34
SursăRealitatea PLUS
Mai multe țări europene își regândesc strategia privind depozitarea rezervelor de aur. Totul pe fondul tensiunilor geopolitice și al incertitudinii economice. Olanda, Franța și Germania sunt printre țările care acordă o importanță tot mai mare aurului ca activ strategic și vor să aibă rezervele cât mai ușor de folosit în cazul unor situații de criză.
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