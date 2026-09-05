Un copil a ajuns pe șosea, în timp ce mama se uita pe TikTok. A fost salvat de un motociclist

Publicat 5 sept. 2026, 15:07 Actualizat 5 sept. 2026, 15:24 Sursă Realitatea PLUS

Un copil de nici doi ani a ajuns singur pe prima bandă a unui bulevard aglomerat din București, în timp ce mașinile treceau pe lângă el. Micuțul a fost observat la timp de un motociclist, care a oprit imediat.

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