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Un copil a ajuns pe șosea, în timp ce mama se uita pe TikTok. A fost salvat de un motociclist

Copil salvat de motociclist

Copil salvat de motociclist

Scris deDarius Stănescu
Publicat5 sept. 2026, 15:07
Actualizat5 sept. 2026, 15:24
SursăRealitatea PLUS

Un copil de nici doi ani a ajuns singur pe prima bandă a unui bulevard aglomerat din București, în timp ce mașinile treceau pe lângă el. Micuțul a fost observat la timp de un motociclist, care a oprit imediat.

Motociclistul a luat copilul și l-a dus pe trotuar pentru a evita o posibilă tragedie.

Potrivit martorilor, mama ar fi fost preocupată de telefon și nu a observat când micuța ar fi fugit în mijlocul șoselei.

Imaginile au fost distribuite pe rețelele sociale, unde au stârnit revolta internauților. 

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