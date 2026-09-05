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Social· 1 min citire
Primarul strivit de tractor a fost condus pe ultimul drum
Damian Diniș, primarul comunei Băița
Publicat5 sept. 2026, 15:54
SursăRealitatea PLUS
Unul dintre cei mai longevivi primari hunedoreni a fost condus astăzi pe ultimul drum. Damian Diniș, în vârstă de 58 de ani, și-a pierdut viața după ce tractorul pe care îl conducea s-a răsturnat pe un teren din localitate, iar el a rămas prins sub utilaj. Echipajele de intervenție ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Întreaga comunitate este în doliu.
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