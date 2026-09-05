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Primarul strivit de tractor a fost condus pe ultimul drum

Damian Diniș, primarul comunei Băița

Damian Diniș, primarul comunei Băița

Scris deDarius Stănescu
Publicat5 sept. 2026, 15:54
SursăRealitatea PLUS

Unul dintre cei mai longevivi primari hunedoreni a fost condus astăzi pe ultimul drum. Damian Diniș, în vârstă de 58 de ani, și-a pierdut viața după ce tractorul pe care îl conducea s-a răsturnat pe un teren din localitate, iar el a rămas prins sub utilaj. Echipajele de intervenție ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Întreaga comunitate este în doliu.

Zeci de oameni din sat s-au adunat pentru a-l conduce pe ultimul drum pe Damian Diniș, primarul comunei Băița. Cu durere și flori în mâini, localnicii și-au luat rămas-bun de la omul care, timp de mai bine de două decenii, a fost în fruntea comunității.

Primarul efectua lucrări pe un teren agricol când utilajul s-a răsturnat. În ciuda intervenției rapide a echipajelor medicale, acesta nu a mai putut fi salvat.

Damian Diniș a condus comuna Băița fără întrerupere din anul 2000 și, la alegerile din 2024, fusese reales pentru al șaptelea mandat consecutiv. El era și președintele filialei județene Hunedoara a Asociației Comunelor din România. 

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