Primarul strivit de tractor a fost condus pe ultimul drum

Publicat 5 sept. 2026, 15:54 Sursă Realitatea PLUS

Unul dintre cei mai longevivi primari hunedoreni a fost condus astăzi pe ultimul drum. Damian Diniș, în vârstă de 58 de ani, și-a pierdut viața după ce tractorul pe care îl conducea s-a răsturnat pe un teren din localitate, iar el a rămas prins sub utilaj. Echipajele de intervenție ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Întreaga comunitate este în doliu.

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