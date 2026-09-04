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Justitie· 2 min citire

Amenințare cu bombă la Tribunalul și Judecătoria Vaslui. Clădirea, evacuată de urgență

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 sept. 2026, 18:41

Sediul Tribunalului și al Judecătoriei Vaslui a fost evacuat în cursul dimineții de vineri, în urma unui e-mail care anunța amplasarea unui dispozitiv exploziv. Pirotehniștii și echipele de intervenție cercetează întreaga clădire pentru a stabili dacă este vorba despre o alarmă falsă.

O amenințare de securitate a pus în alertă forțele de ordine din județul Vaslui, vineri dimineață, după ce pe adresa oficială de corespondență electronică a unei instituții publice a fost transmis un mesaj cu caracter intimidant. Textul avertiza privitor la existența unui dispozitiv exploziv în clădirea în care își desfășoară activitatea atât Tribunalul Vaslui, cât și Judecătoria locală.

Echipele de intervenție și structurile specializate au fost mobilizate imediat pentru a evalua gradul de risc și pentru a asigura protecția perimetrului.

Verificări preliminare ale IPJ Vaslui: Amenințarea nu se confirmă

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vaslui, în colaborare cu partenerii instituționali din domeniul securității, a declanșat procedurile specifice de verificare a mesajului recepționat. Primele cercetări efectuate de experți au indicat că nu există elemente concrete care să ateste prezența vreunui pericol real pentru populație sau pentru personalul instituției.

Drept urmare, autoritățile au decis că nu se impune evacuarea de urgență a imobilului, situația fiind menținută sub control strict pe parcursul întregii proceduri de verificare.

Activitatea instanțelor din Vaslui nu a fost întreruptă

Spre deosebire de cazurile similare din trecut care provocau blocaje majore, activitatea cu publicul și ședințele de judecată programate la Tribunalul Vaslui și la Judecătoria Vaslui au continuat fără întrerupere.

Polițiștii desfășoară în continuare cercetări pentru identificarea adresei de expediere a mesajului și tragerea la răspundere a persoanei sau grupului care a generat falsa alertă.

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