Amenințare cu bombă la Tribunalul și Judecătoria Vaslui. Clădirea, evacuată de urgență

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 sept. 2026, 18:41

Sediul Tribunalului și al Judecătoriei Vaslui a fost evacuat în cursul dimineții de vineri, în urma unui e-mail care anunța amplasarea unui dispozitiv exploziv. Pirotehniștii și echipele de intervenție cercetează întreaga clădire pentru a stabili dacă este vorba despre o alarmă falsă.

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