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Justitie· 2 min citire
Amenințare cu bombă la Tribunalul și Judecătoria Vaslui. Clădirea, evacuată de urgență
Foto/Arhivă
Sediul Tribunalului și al Judecătoriei Vaslui a fost evacuat în cursul dimineții de vineri, în urma unui e-mail care anunța amplasarea unui dispozitiv exploziv. Pirotehniștii și echipele de intervenție cercetează întreaga clădire pentru a stabili dacă este vorba despre o alarmă falsă.
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