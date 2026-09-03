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Justitie· 1 min citire
Descinderi la escroci specializați în metoda "falsul accident". Cum păcăleau șoferii cu mii de lei?
Metoda falsului accident
Publicat3 sept. 2026, 08:18
Actualizat3 sept. 2026, 08:23
Polițiștii bucureșteni au reținut patru suspecți care ar fi folosit metoda „falsul accident” pentru a păcăli șoferi și a obține bani pe loc. Victimele erau abordate imediat după efectuarea unor manevre în trafic, fiind convinse că ar fi acroșat o femeie, iar telefonul acesteia s-ar fi distrus în urma incidentului.
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