Descinderi la escroci specializați în metoda "falsul accident". Cum păcăleau șoferii cu mii de lei?

Publicat 3 sept. 2026, 08:18 Actualizat 3 sept. 2026, 08:23

Polițiștii bucureșteni au reținut patru suspecți care ar fi folosit metoda „falsul accident” pentru a păcăli șoferi și a obține bani pe loc. Victimele erau abordate imediat după efectuarea unor manevre în trafic, fiind convinse că ar fi acroșat o femeie, iar telefonul acesteia s-ar fi distrus în urma incidentului.

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