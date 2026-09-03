Realitatea.NET
Justitie· 1 min citire

Descinderi la escroci specializați în metoda "falsul accident". Cum păcăleau șoferii cu mii de lei?

Metoda falsului accident

Metoda falsului accident

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 sept. 2026, 08:18
Actualizat3 sept. 2026, 08:23

Polițiștii bucureșteni au reținut patru suspecți care ar fi folosit metoda „falsul accident” pentru a păcăli șoferi și a obține bani pe loc. Victimele erau abordate imediat după efectuarea unor manevre în trafic, fiind convinse că ar fi acroșat o femeie, iar telefonul acesteia s-ar fi distrus în urma incidentului.

Anchetatorii au documentat mai multe cazuri petrecute în Sectoarele 3, 5 și pe bulevardul 1 Decembrie 1918. În unele situații, victimele au plătit între 4.000 și 10.000 de lei, crezând că acoperă „prejudiciul”. În altele, șoferii au realizat la timp că ar putea fi vorba despre o înșelăciune și au refuzat să dea bani.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat sume de bani în lei, euro și dolari, precum și nouă telefoane mobile. Trei dintre suspecți – bărbați de 32, 35 și 44 de ani – au fost reținuți și plasați ulterior sub control judiciar. O femeie de 44 de ani a fost prinsă pe un aeroport, existând suspiciunea că încerca să părăsească țara.

Poliția Capitalei atrage atenția că astfel de scenarii sunt fabricate pentru a crea panică și presiune. Autoritățile recomandă șoferilor să nu ofere bani pe loc, să verifice situația și să solicite sprijinul poliției în cazul oricărei abordări suspecte.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

falsul accidenttelefon mobilinselatoriepolitia capitalei

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Justitie

Mai Multe