Metoda "conturilor compromise". Cum a fost păcălită o femeie cu 180.000 de lei de un ucrainean de 18 ani

Publicat 2 sept. 2026, 09:42 Actualizat 2 sept. 2026, 11:38

Un tânăr de 18 ani din Ucraina a fost reținut de polițiștii din București după ce ar fi încercat să obțină 180.000 de lei de la o femeie, folosind metoda „conturilor compromise”. Femeia a sesizat Poliția, iar tânărul a fost prins în flagrant în timp ce primea două plicuri despre care credea că conțin întreaga sumă.

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