Metoda "conturilor compromise". Cum a fost păcălită o femeie cu 180.000 de lei de un ucrainean de 18 ani

Un tânăr de 18 ani din Ucraina a fost reținut de polițiștii din București după ce ar fi încercat să obțină 180.000 de lei de la o femeie, folosind metoda „conturilor compromise”. Femeia a sesizat Poliția, iar tânărul a fost prins în flagrant în timp ce primea două plicuri despre care credea că conțin întreaga sumă.
Femeia, convinsă că are conturile bancare compromise
Polițiștii Secției 5 din București au fost sesizați de o femeie în vârstă de 46 de ani, care a relatat că fusese contactată telefonic de persoane ce susțineau că sunt angajate ale unor instituții publice.
Acestea ar fi încercat să o convingă că conturile sale bancare au fost compromise și că trebuie să contracteze un credit în valoare de 180.000 de lei. Banii urmau să fie predați în numerar, sub pretextul că vor fi depuși ulterior în conturi bancare secundare, despre care apelanții susțineau că sunt securizate și create în numele femeii.
Femeia a rămas în legătură cu presupusii reprezentanți ai instituțiilor și a sesizat imediat poliția.
Tânărul, prins în flagrant
În urma intervenției polițiștilor, cetățeanul ucrainean, în vârstă de 18 ani, a fost prins în flagrant în momentul în care primea de la femeie două plicuri albe, despre care acesta credea că aveau în interior suma de 180.000 de lei. Tânărul a fost dus la sediul Secției 5 Poliție, iar anchetatorii au început urmărirea penală pentru complicitate la tentativă de înșelăciune.
Potrivit cercetărilor, acesta ar fi acționat în baza unei înțelegeri prealabile cu alte persoane și ar fi avut rolul de a prelua banii pe care femeia urma să îi remită după ce fusese determinată să creadă că fondurile sale sunt în pericol și trebuie protejate.
Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii continuă cercetările pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în tentativa de fraudă.
Cum evităm fraudele bancare - recomandările Poliției
Poliția Capitalei le recomandă cetățenilor să fie foarte atenți atunci când sunt sunați de persoane care pretind că reprezintă instituții publice, bănci sau alte entități și care solicită date personale ori bancare, operațiuni financiare, contractarea unor credite sau predarea unor sume de bani.
Polițiștii atrag atenția că instituțiile publice și băncile nu solicită, prin apeluri telefonice nesolicitate, retragerea sau predarea în numerar a banilor către persoane necunoscute și nici contractarea unor credite pentru „securizarea” fondurilor.
În cazul unui astfel de apel, cetățenii sunt sfătuiți să nu ofere date personale, date de autentificare sau informații despre conturile bancare și să nu efectueze operațiuni financiare la indicațiile apelantului.
Poliția recomandă întreruperea convorbirii și verificarea informațiilor prin contactarea instituției respective la un număr oficial, identificat independent. În cazul în care există suspiciuni privind o tentativă de înșelăciune, situația trebuie sesizată imediat Poliției sau la numărul unic de urgență 112.
„Nu transferați, nu retrageți și nu înmânați bani unor persoane necunoscute, indiferent de motivul invocat”, transmit polițiștii.