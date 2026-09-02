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Două focare de pestă porcină africană, confirmate în Buzău. 17 animale au fost sacrificate

Porci/ Profimedia

Porci/ Profimedia

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 2 sept. 2026, 10:05

Două focare de pestă porcină africană au fost confirmate în județul Buzău, în localitățile Bălăceanu și Ziduri. În total, 17 animale au fost sacrificate, iar autoritățile sanitar-veterinare au impus măsuri de protecție și supraveghere în zonele respective.

Potrivit Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzău, un focar de pestă porcină africană a fost confirmat oficial la 1 septembrie, într-o gospodărie din localitatea Bălăceanu.

„La nivelul județului Buzău sunt în prezent active două focare de pestă porcină africană. Unul a fost identificat la data de 1 septembrie în localitatea Bălăceanu, unde au fost afectate opt suine. Toate animalele au fost sacrificate”, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al DSVSA Buzău, Onoriu Țăranu.

Cel de-al doilea focar a fost identificat în localitatea Ziduri, pe 25 august. În acest caz, nouă suine au fost afectate și sacrificate.

„Un alt focar a fost înregistrat la Ziduri, în data de 25 august, cu nouă suine afectate care au fost ucise. În cele două cazuri, anchetele sunt în desfășurare”, a precizat reprezentantul DSVSA Buzău. În total, în cele două focare au fost afectate 17 suine, toate fiind sacrificate.

Măsurile luate de autorități

DSVSA Buzău a instituit zone de protecție și supraveghere în jurul focarelor de pestă porcină africană.

În aceste areale va fi realizată catagrafia tuturor suinelor, urmată de examinarea clinică a animalelor. De asemenea, mișcarea suinelor din zona de protecție este restricționată, iar anchetele epidemiologice în cele două cazuri sunt în desfășurare.

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