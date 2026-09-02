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Social· 2 min citire
Două focare de pestă porcină africană, confirmate în Buzău. 17 animale au fost sacrificate
Porci/ Profimedia
Două focare de pestă porcină africană au fost confirmate în județul Buzău, în localitățile Bălăceanu și Ziduri. În total, 17 animale au fost sacrificate, iar autoritățile sanitar-veterinare au impus măsuri de protecție și supraveghere în zonele respective.
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