Două focare de pestă porcină africană, confirmate în Buzău. 17 animale au fost sacrificate

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 2 sept. 2026, 10:05

Două focare de pestă porcină africană au fost confirmate în județul Buzău, în localitățile Bălăceanu și Ziduri. În total, 17 animale au fost sacrificate, iar autoritățile sanitar-veterinare au impus măsuri de protecție și supraveghere în zonele respective.

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