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Social· 2 min citire
Dublare a vânzărilor de bilete la transportul public într-un oraș românesc. Măsura intens disputată
Foto/Arhivă
Dacă mutarea șoferilor în autobuz rămâne o provocare pentru majoritatea edililor, un oraș românesc a găsit o cale neașteptată de a-și dubla vânzările de bilete.
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