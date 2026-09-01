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Dublare a vânzărilor de bilete la transportul public într-un oraș românesc. Măsura intens disputată

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 1 sept. 2026, 23:44

Dacă mutarea șoferilor în autobuz rămâne o provocare pentru majoritatea edililor, un oraș românesc a găsit o cale neașteptată de a-și dubla vânzările de bilete.

O măsură tarifară extrem de accesibilă a transformat radical modul în care locuitorii din Arad aleg să se deplaseze prin oraș. În urma lansării programului „1 leu pe zi”, numărul celor care utilizează transportul public a înregistrat o creștere spectaculoasă de la o lună la alta.

Bilet de 24 de ore pentru doar 1 leu: Explozie de călători în iulie și august

Conceptul din spatele inițiativei este extrem de simplu: orice persoană achită doar 1 leu și obține un titlu de călătorie valabil timp de 24 de ore, fără alte restricții. Biletul poate fi folosit pe toate liniile din municipiu, fiind accesibil atât pentru rețeaua de autobuze, cât și pentru cea de tramvaie.

Efectele financiare și de participare s-au văzut imediat în cifrele oficiale:

  • Dublare la bilete: Vânzările au crescut de la 36.072 de bilete în iulie, la 80.556 de bilete în luna august.

  • Abonamente în creștere: Sectorul abonamentelor a înregistrat un plus de aproximativ 40%, reprezentând o creștere netă de 2.565 de abonamente vândute față de luna precedentă.

Obiectivul administrației: Schimbarea obiceiurilor de mobilitate urbană

Prin această reducere substanțială aplicată tuturor categoriilor de călători, administrația locală urmărește să determine șoferii să renunțe la mașinile personale în favoarea mijloacelor de transport în comun.

Primarul Aradului a subliniat că obiectivul principal este transformarea transportului public într-o opțiune modernă, ieftină și eficientă. Creșterile masive raportate între cele două luni confirmă că arădenii au primit cu entuziasm măsura, deschizând drumul către un trafic urban mai decongestionat.

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