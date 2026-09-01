De ce a murit Nicu Ceaușescu la doar 45 de ani. „Prințișorul” comunist ar fi împlinit astăzi 77 de ani

Publicat 1 sept. 2026, 14:36 Actualizat 1 sept. 2026, 15:22

Nicu Ceaușescu, fiul cel mic al lui Nicolae și al Elenei Ceaușescu, ar fi împlinit astăzi 77 de ani. Destinul său s-a încheiat însă la numai 45 de ani, când o afecțiune hepatică severă i-a provocat complicații care nu au mai putut fi controlate de medici.

Distribuie articolul