Astăzi începe Litoralul pentru Toți. Prețuri incredibile, de la doar 39 de lei pe noapte

Românii care vor să mai prindă câteva zile la mare după aglomerația din sezonul estival au din nou la dispoziție programul „Litoralul pentru Toți”. Ediția de toamnă începe marți, 1 septembrie 2026, și aduce tarife care pornesc de la 39 de lei pentru o persoană, pentru o noapte de cazare.
Aproape 70 de unități de cazare participă
Ediția din toamna acestui an este cea de-a 49-a organizată în cadrul programului lansat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc în 2001.
În această toamnă, aproximativ 67 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice s-au înscris în program. Lista participanților s-a modificat față de ediția de primăvară, iar 24 dintre unitățile incluse acum nu au participat la ediția precedentă.
Programul urmărește atât să ofere turiștilor posibilitatea de a găsi cazare la tarife reduse, cât și să prelungească sezonul turistic pe litoralul românesc.
Eforie Nord are cel mai mic tarif
Cea mai ieftină ofertă comunicată până acum este în Eforie Nord, unde tarifele încep de la 39 de lei pe persoană pe noapte.
Prețurile anunțate pentru celelalte destinații sunt:
Eforie Nord – de la 39 de lei/persoană/noapte
Neptun-Olimp – de la 58 de lei
Costinești – de la 60 de lei
Mamaia Nord – de la 65 de lei
Eforie Sud – de la 65 de lei
Mamaia – de la 69 de lei
Jupiter – de la 74 de lei
Saturn – de la 77 de lei
Vama Veche – de la 80 de lei
Mangalia – de la 108 lei
Tariful nu presupune însă aceleași servicii peste tot. Fiecare unitate stabilește separat perioada în care participă, prețul și ceea ce este inclus în pachet. Unele oferte presupun doar cazare, în timp ce altele includ micul dejun sau servicii All Inclusive.
Unele oferte merg și în octombrie
Deși perioada oficială a ediției de toamnă este 1-30 septembrie 2026, anumite unități de cazare au pregătit oferte care se prelungesc și în luna octombrie.
Durata efectivă a ofertelor și condițiile de cazare diferă de la un operator la altul, astfel că turiștii trebuie să verifice perioada și serviciile incluse pentru fiecare pachet.
Programul vine în „Anul Calității în Turism”
Ediția de toamnă se desfășoară în cadrul inițiativei „Anul Calității în Turism”, lansată de FPTR pentru 2026 și preluată de operatorii economici participanți.
„Ediția din această toamnă are loc în 'Anul Calității în Turism', inițiativă lansată de FPTR pentru anul 2026 și preluată de operatorii economici. Mesajul FPTR este simplu: un tarif mai mic în extrasezon trebuie să vină împreună cu servicii corecte”, se arată în comunicatul federației.
Președintele FPTR, Dragoș Răducan, a explicat că programul a continuat să atragă noi participanți și în această ediție.
„După 49 de ediții, 'Litoralul pentru Toți' continuă să atragă unități noi și să readucă în program operatori care nu au mai participat în ultimele ediții. Am declarat 2026 'Anul Calității în Turism' pentru că turismul românesc trebuie să câștige în fața destinațiilor externe prin servicii, profesionalism și un raport corect între preț și ceea ce așteaptă să primească turistul. Turistul care vine la mare în septembrie este la fel de important ca turistul din plin sezon și trebuie să plece mulțumit, cu dorința de a reveni”, a declarat Dragoș Răducan.
Cine poate beneficia de ofertele din septembrie
„Litoralul pentru Toți” se adresează unei categorii largi de turiști, de la familii și tineri până la pensionari și persoane care preferă vacanțele în extrasezon.
Ofertele pot fi o variantă și pentru cei care caută o escapadă de weekend sau câteva zile la mare după încheierea perioadei aglomerate din sezonul estival.
Plata pachetelor poate fi făcută și cu vouchere de vacanță, în condițiile stabilite de fiecare unitate de cazare sau agenție de turism.