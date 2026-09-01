Astăzi începe Litoralul pentru Toți. Prețuri incredibile, de la doar 39 de lei pe noapte

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 13:14

Românii care vor să mai prindă câteva zile la mare după aglomerația din sezonul estival au din nou la dispoziție programul „Litoralul pentru Toți”. Ediția de toamnă începe marți, 1 septembrie 2026, și aduce tarife care pornesc de la 39 de lei pentru o persoană, pentru o noapte de cazare.

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