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O mamă și doi copii, salvați în ultimul moment de la înec la Eforie Sud

O mamă și doi copii, salvați în ultimul moment de la înec la Eforie Sud

O mamă și doi copii, salvați în ultimul moment de la înec la Eforie Sud

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 12:01

O mamă în vârstă de 35 de ani și doi copii au fost salvați de la înec de salvamarii aflați pe plaja din Eforie Sud. Cei trei au fost scoși din mare în ultimul moment, în dreptul hotelului Almaris.

Intervenția a avut loc după ce femeia și copiii au ajuns în dificultate în apă.

Mama și copilul de 9 ani erau conștienți

Potrivit informațiilor transmise de ISU Constanța, femeia și copilul ei în vârstă de 9 ani erau conștienți în momentul în care au fost scoși la mal.

În incident a fost implicat și un adolescent de 14 ani, care a fost, de asemenea, scos din mare de salvamari.

Intervenție pe plaja din Eforie Sud

Salvamarii aflați pe plaja din Eforie Sud au intervenit pentru recuperarea celor trei persoane din apă.

Incidentul s-a produs în dreptul hotelului Almaris din stațiune, iar intervenția rapidă a împiedicat producerea unei tragedii.

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