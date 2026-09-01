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Social· 1 min citire
O mamă și doi copii, salvați în ultimul moment de la înec la Eforie Sud
O mamă și doi copii, salvați în ultimul moment de la înec la Eforie Sud
O mamă în vârstă de 35 de ani și doi copii au fost salvați de la înec de salvamarii aflați pe plaja din Eforie Sud. Cei trei au fost scoși din mare în ultimul moment, în dreptul hotelului Almaris.
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