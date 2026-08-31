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Justitie· 1 min citire
Festival de droguri, sub paravanul unei ceremonii spirituale
Droguri
Publicat31 aug. 2026, 19:35
SursăRealitatea PLUS
Festival de consum de droguri la o pensiune din Hunedoara, sub paravanul unei ceremonii spirituale. În urma descinderilor, procurorii DIICOT au ridicat sume de bani și mai multe substanțe interzise. În spatele grupării s-ar afla o româncă și doi cetățeni străini.
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