Festival de droguri, sub paravanul unei ceremonii spirituale

Publicat 31 aug. 2026, 19:35 Sursă Realitatea PLUS

Festival de consum de droguri la o pensiune din Hunedoara, sub paravanul unei ceremonii spirituale. În urma descinderilor, procurorii DIICOT au ridicat sume de bani și mai multe substanțe interzise. În spatele grupării s-ar afla o româncă și doi cetățeni străini.

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