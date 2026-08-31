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Justitie· 1 min citire

Festival de droguri, sub paravanul unei ceremonii spirituale

Droguri

Droguri

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 aug. 2026, 19:35
SursăRealitatea PLUS

Festival de consum de droguri la o pensiune din Hunedoara, sub paravanul unei ceremonii spirituale. În urma descinderilor, procurorii DIICOT au ridicat sume de bani și mai multe substanțe interzise. În spatele grupării s-ar afla o româncă și doi cetățeni străini.

Festival de consum de droguri în Hunedoara

Potrivit anchetatorilor, evenimentul era promovat pe rețelele de socializare, iar consumatorii plăteau între 590 de euro și 650 de euro pentru o sesiune așa-numită „spirituală”.

De altfel, participanții erau selectați în urma unor interviuri la care participau doar pe bază de recomandare. La ceremonii erau aduse persoane care se prezentau drept șamani din Peru.

Românca implicată în rețea a fost plasată sub control judiciar, iar cei doi străini, din Peru și Danemarca, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Oamenii legii continuă cercetările.

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