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Justitie· 2 min citire

Fănel Bogos: ”Să ajung la Guvern m-a costat vreo 20 de milioane de euro”

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Scris deRealitatea.NET
Publicat27 aug. 2026, 23:25
Actualizat27 aug. 2026, 23:28
SursăRealitatea PLUS

Omul de afaceri din Vaslui Fănel Bogos a declarat joi seară, în exclusivitate, la „Miza Zilei”, emisiune moderată de Ana Maria Păcuraru, că ”demersul de a ajunge la Palatul Victoria m-a costat 20 de milioane de euro”. Acesta a adăugat că asupra sa s-ar fi făcut presiuni pentru a intra în politică.

”Demersul de a ajunge la Palatul Victoria m-a costat vreun 20 de milioane de euro”

”Demersul de a ajunge la Palatul Victoria, din păcate, nu m-a costat 2 milioane de euro, m-a costat vreun 20 de milioane de euro. Banii care i-am pierdut din perioada aia... Nu mi-a cerut nimeni un leuț din cei trei oameni care sunt. Bolojan mi-a spus că: „Ce fac eu cu un milion de ouă?”. Îi zic: „Le vând!”. „Pe piață?” „Da.” „Unde?” „Pe... în toate supermarketurile.” Și i-am explicat abuzurile care se fac”, a declarat Fănel Bogos la Realitatea PLUS.

Omul de afaceri a subliniat că fostul președinte interimar al organizației județene a PNL Vaslui, Mihai Barbu, l-a sfătuit să intre în politică pentru a scăpa de probleme.

”Domnul Barbu mi-a dat următorul sfat. Mi-a spus: „Bagă-te în politică, măcar primar să fii!”. I-am spus: „D-atâta ce să fac primar aici? În primul rând, n-am cum să fac... vin primar când n-am timp de așa ceva, e prea mică pălăria. Și a spus: „Atunci o să mergem să vedem, luăm... organizăm, luăm organizația, da?”, a mai spus acesta.

Întrebat dacă a fost un sfat sau o discuție separată, Fănel Bogos a răspuns: ”A fost un sfat și a spus: „Băi, ce putem să îi facem, ce poți să mai faci la un primar de comună?”. Și am spus: „Am candidat, am intrat în turul... în campania electorală. În turul doi ce intra de obicei la 50 de voturi ieșea primarul, iar fostul medic veterinar dinaintea mea, care m-a ajutat și eram prieteni, mi-a spus: «Fănele, retrage-te, pentru că tu mai ai timp să candidezi, eu nu mai am timp!»”. Și m-am retras cu ANCD-ul, cu sabia jos”.

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