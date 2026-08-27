Fănel Bogos: ”Să ajung la Guvern m-a costat vreo 20 de milioane de euro”

Publicat 27 aug. 2026, 23:25 Actualizat 27 aug. 2026, 23:28 Sursă Realitatea PLUS

Omul de afaceri din Vaslui Fănel Bogos a declarat joi seară, în exclusivitate, la „Miza Zilei”, emisiune moderată de Ana Maria Păcuraru, că ”demersul de a ajunge la Palatul Victoria m-a costat 20 de milioane de euro”. Acesta a adăugat că asupra sa s-ar fi făcut presiuni pentru a intra în politică.

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