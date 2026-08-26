Trei frați români, lideri ai unei rețele de fraude informatice, capturați în Italia. Se ascundeau în locuințe din Savona și Brescia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 16:05

Trei frați români condamnați pentru infracțiuni informatice, spălare de bani și operațiuni financiare frauduloase au fost capturați în Italia, după ce timp de aproximativ un an s-au aflat pe lista persoanelor urmărite. Cei trei ar fi ocupat poziții de conducere într-o organizație criminală care acționa în România, Italia, Austria și Statele Unite.

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