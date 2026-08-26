Trei frați români, lideri ai unei rețele de fraude informatice, capturați în Italia. Se ascundeau în locuințe din Savona și Brescia

Trei frați români condamnați pentru infracțiuni informatice, spălare de bani și operațiuni financiare frauduloase au fost capturați în Italia, după ce timp de aproximativ un an s-au aflat pe lista persoanelor urmărite. Cei trei ar fi ocupat poziții de conducere într-o organizație criminală care acționa în România, Italia, Austria și Statele Unite.
Autoritățile române și italiene au desfășurat o operațiune comună pentru identificarea și capturarea celor trei bărbați, care aveau vârste cuprinse între 46 și 51 de ani și fuseseră condamnați la pedepse cuprinse între cinci ani și șase ani și jumătate de închisoare.
Potrivit Poliției Române, frații erau căutați atât la nivel național, cât și internațional, după condamnările pronunțate într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat, spălarea banilor, accesul ilegal la sisteme informatice și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.
Cum acționa gruparea de infractori informatici
Anchetatorii susțin că cei trei frați aveau roluri de conducere în cadrul unei rețele criminale care opera în mai multe state.
Modul de operare era legat de utilizarea unor dispozitive de tip „skimming”, instalate pe bancomate pentru copierea datelor cardurilor bancare. Ulterior, informațiile obținute erau folosite pentru efectuarea unor retrageri frauduloase de bani.
Potrivit informațiilor transmise de autoritățile italiene, gruparea recruta persoane care erau trimise în Statele Unite pentru a instala astfel de dispozitive pe ATM-uri.
Banii obținuți ilegal erau transferați ulterior în Europa și ascunși prin intermediul unei rețele financiare complexe. O parte importantă a sumelor ar fi fost reinvestită în proprietăți imobiliare, autoturisme, călătorii și alte bunuri considerate de lux.
Operațiune comună România-Italia
Capturarea celor trei români a fost posibilă în urma colaborării dintre anchetatorii români și autoritățile judiciare din Italia.
Investigația a pornit de la informațiile obținute de Serviciul Urmăriri din cadrul Poliției Județene Brașov. Cooperarea dintre cele două state a fost menținută în permanență, iar legătura operativă cu autoritățile italiene a fost sprijinită de un expert în securitate din cadrul Ambasadei Italiei la București.
Operațiunea s-a desfășurat în provinciile italiene Savona și Brescia.
Unul dintre frați, găsit în spatele unui perete fals
Primul dintre cei trei bărbați a fost identificat în localitatea Millesimo, din provincia Savona.
Potrivit anchetatorilor, acesta încercase să evite depistarea și se ascundea într-o încăpere construită special în spatele unui perete fals.
La momentul capturării, bărbatul avea asupra sa două documente de identitate false și mai multe telefoane mobile.
După identificare, acesta a fost transferat într-un penitenciar din Genova. În prezent, se află în procedurile judiciare necesare pentru predarea sa către autoritățile române, potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Brașov.
Ceilalți doi frați au fost găsiți în provincia Brescia
După capturarea primului suspect, anchetatorii români și italieni au continuat căutările pentru identificarea celorlalți doi frați.
Investigațiile au permis restrângerea treptată a zonei în care aceștia s-ar fi ascuns, până în provincia Brescia.
Cei doi au fost localizați într-un imobil din localitatea Roè Volciano. Polițiștii au urmărit activitatea unuia dintre bărbați și au intervenit după ce acesta a ieșit din locuință pentru cumpărături și s-a întors la imobil.
În urma operațiunii, ambii frați au fost arestați.
Frații erau condamnați în România
Cei trei bărbați au fost condamnați în aceeași cauză penală și erau căutați de autoritățile române încă de anul trecut.
Pedepsele stabilite de instanță sunt cuprinse între cinci ani și șase ani și jumătate de închisoare, pentru fapte precum constituirea unui grup infracțional organizat, spălarea banilor, accesul ilegal la sisteme informatice și efectuarea unor operațiuni financiare frauduloase.
După capturarea lor în Italia, pentru fiecare dintre cei trei urmează procedurile judiciare necesare în vederea predării către autoritățile române și executării pedepselor stabilite de instanțe.